В 2023 году россиян ждут 118 выходных дней — много это или мало?

Минтруд России разработал проект постановления о переносе выходных дней в 2023 году. В целом граждане будут отдыхать 118 дней — с учетом праздников, суббот и воскресений, но без учета отпусков.



Так, новогодние праздники пройдут с 31 декабря по 8 января. 31 декабря 2022 года — суббота, поэтому оно будет выходным днем, сообщает пресс-служба Минтруда. 1 и 8 января выпадают на воскресенье, поэтому их переносят на 24 февраля и 8 мая.



Фото: Минтруд России

В феврале выходные продлятся четыре дня — с 23 по 26 февраля. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества и переносом выходного с 8 января.

Праздничный выходной ожидается в первом месяце весны — в среду, 8 марта. В мае праздничные выходные ожидаются 1 и 8 мая, которые выпадают на понедельник, и 9 мая — вторник. В июне жители страны не будут работать в понедельник, 12 июня.

Выходные ожидаются в ноябре 2023 года в связи с празднованием Дня народного единства — они продлятся с 4 по 6 ноября.

118 выходных дней в 2023 году — это:

32,33% от общего числа календарных дней в году — 365.

от общего числа календарных дней в году — 365. В два раза меньше , чем рабочих дней — 247.

, чем рабочих дней — 247. 2 832 часа .

. На день меньше , чем в 2016 году — 119 дней. Так как год високосный, то в нем было 366 дней, 246 из которых — рабочие.

, чем в 2016 году — 119 дней. Так как год високосный, то в нем было 366 дней, 246 из которых — рабочие. Столько же , сколько в 2014-м, 2015-м, 2017-м, 2018-м, 2019-м, 2020-м, 2021-м и 2022-м.

, сколько в 2014-м, 2015-м, 2017-м, 2018-м, 2019-м, 2020-м, 2021-м и 2022-м. На один больше , чем в 2005 году.

, чем в 2005 году. На три дня больше , чем 20 лет назад — в 2003 году было 115 выходных.

, чем 20 лет назад — в 2003 году было 115 выходных. На четыре больше , чем в 1996 году — 114 выходных дней.

, чем в 1996 году — 114 выходных дней. На три дня меньше , чем в Азербайджане — в 2020-м году там был 121 выходной. Это наибольший показатель среди постсоветских стран.

, чем в Азербайджане — в 2020-м году там был 121 выходной. Это наибольший показатель среди постсоветских стран. И на два меньше , чем в Казахстане — 120 выходных.

, чем в Казахстане — 120 выходных. На день меньше , чем в Татарстане — в 2022 году жители будут отдыхать 119 дней. Дополнительный выходной объявлен в связи с празднованием Дня республики.

, чем в Татарстане — в 2022 году жители будут отдыхать 119 дней. Дополнительный выходной объявлен в связи с празднованием Дня республики. На девять дней больше , чем в Узбекистане — 109 дней.

, чем в Узбекистане — 109 дней. На неделю больше , чем в Белоруссии — 111 выходных дней.



, чем в Белоруссии — 111 выходных дней. На шесть дней больше , чем в Литве — 112 дней.

Дарья Пинегина