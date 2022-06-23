Бугульминский электронасосный завод пережил деофшоризацию

Кипрская компания «Нью Инвестмент Груп Холдко Лимитед» продала 95,85% голосующих акций ОАО «Бугульминский электронасосный завод». Они распределились между шестью российским предприятиями и физическими лицами. Об этом сообщается на портале центра раскрытия корпоративной информации.

По 16,96% голосующих акций приобрели московские компании ООО «Представительство НПП «СЭМЗ», ООО «НПП Квант Союз» и ООО «Агрегат Капитал», а также бугульминское ООО «Рунако Финанс».

Еще по 13,99% ценных бумаг завода отошло в пользу столичного ООО «Имикрон» и предпринимателя Сергея Жданова. В общей сложности новым акционерам досталось 95,82% голосующих акций предприятия.

Стоит отметить, что учредитель ООО «Имикрон» Зураб Кавтарадзе также владеет 50% доли в уставном капитале другого бугульминского предприятия — кабельного завода. Кроме того, Кавтарадзе является руководителем Управляющей компании «Рунако», в которую БЭНЗ входит с 2012 года.

По данным портала «СПАРК-Интерфакс», выручка от продаж продукции завода за 2021 год составила 141,7 миллиона рублей при чистой прибыли в 125 тысяч. Чистые активы предприятия оцениваются практически в 2 миллиарда рублей.

Бугульминский электронасосный завод является учредителем удмуртского ООО «Рунако Сервис», а также владеет 49% доли в уставном капитале ООО «Т-Рэкс». Значится в активах компании и 100%-ная доля украинского предприятия — ООО «Укрнефтеспецсервис».

Фото: yandex.ru

Как стало известно «Реальному времени», в прошлом году Бугульминский электронасосный завод заключил крупную сделку, выдав заем в размере 868 млн рублей московской компании «Новая инвестиционная группа» (несколько лет управляет БЭНЗом через УК «Рунако»). Сменив одного кипрского владельца на другого, завод получил почти 1 млрд рублей, который, вероятнее всего, потратит на обслуживание другого такого же миллиардного долга.

С обоими офшорами связывают столичного инвестора Сергея Жданова, чья группа уже фигурировала в скандале с выводом активов из «Башкирской содовой компании» (БСК), выдавала инвестгруппе и БЭНЗу несколько миллиардов рублей взаймы.

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Артем Гафаров