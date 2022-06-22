Производитель лакокрасочной продукции Tikkurila объявил об уходе с российского рынка

Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila объявил о решении покинуть российский рынок. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании.

По словам представителей компании, с начала спецоперации на Украине Tikkurila продолжала продавать в России минимальное количество товаров, достаточное для того, чтобы платить зарплату своим российским сотрудникам. Также прекратились продажи продукции российским государственным предприятиям или авиационной промышленности. Однако компания признала, что не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне, поэтому и принято решении покинуть Россию. Рассматриваются варианты продать бизнес или сделать другой контролируемый выход.

Tikkurila — ведущая компания в северной и восточной Европе по производству красок, с оборотом в 2021 году в €561,5 млн, и лидер на рынке декоративных красок. В 2021 году в России доля компании в этом сегменте составляла 18,5%. В стране у нее находятся три производственные площадки.

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Дарья Акимова