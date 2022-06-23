Глава Миндортранса Татарстана предложил создать Объединенную Волжско-Камскую судоходную компанию
В Поволжье необходимо создать акционерное общество «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания», которое выступит заказчиком строительства речных судов. С такой инициативой сегодня выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.
По его словам, в совет директоров должны войти министры транспорта регионов, находящихся на Волге. В этом случае компания сможет скоординировать усилия по обновлению речного флота.
Общий флот в регионах ПФО составляет всего 28 речных судов. Это 10 пассажирских судов на подводных крыльях «Метеор» и «Валдай» и 18 прогулочно-экскурсионных судов проекта «Ом» и «Москва».
— Это ничтожно малое количество судов для нашего округа, — отметил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.
Напомним, сегодня в Зеленодольске открылось выездное заседание Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры под руководством председателя Сангаджи Тарбаева. Главная тема — развитие пассажирских перевозок по Волге и проблемы строительства новых пригородных речных судов.
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