Глава Миндортранса Татарстана предложил создать Объединенную Волжско-Камскую судоходную компанию

В Поволжье необходимо создать акционерное общество «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания», которое выступит заказчиком строительства речных судов. С такой инициативой сегодня выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

По его словам, в совет директоров должны войти министры транспорта регионов, находящихся на Волге. В этом случае компания сможет скоординировать усилия по обновлению речного флота.

Общий флот в регионах ПФО составляет всего 28 речных судов. Это 10 пассажирских судов на подводных крыльях «Метеор» и «Валдай» и 18 прогулочно-экскурсионных судов проекта «Ом» и «Москва».

Фото: Олег Тихонов (архив)

— Это ничтожно малое количество судов для нашего округа, — отметил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Напомним, сегодня в Зеленодольске открылось выездное заседание Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры под руководством председателя Сангаджи Тарбаева. Главная тема — развитие пассажирских перевозок по Волге и проблемы строительства новых пригородных речных судов.

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Луиза Игнатьева