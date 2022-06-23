В Минобороны России сообщили о потерях 30-й механизированной бригады ВСУ

Фото: кадр видео Минобороны России (архив)

В подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате огневого поражения ВС России осталось менее 50% личного состава. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, докладывая о ходе специальной военной операции.



Еще более 170 солдат и офицеров эвакуировали из района боевых действий с тяжелыми ранениями. В разгромленном под Мирной Долиной (ЛНР) 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады ВСУ потери за два дня составили более 150 человек убитыми и около 450 ранеными.

22 июня высокоточным оружием ВКС России уничтожены 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ и до 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня, в числе которых машины иностранного производства, сообщает «РИА Новости».

За сутки ВКС России высокоточным оружием поразили три базы ремонта бронетанковой техники и четыре пункта управления, а также живую силу и военную технику в 18 районах. Оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожен полевой радиолокационный пост около Константиновки Харьковской области.

Фото: кадр видео Минобороны России (архив)

22 июня Минобороны сообщало, что российские военные войска и артиллерия поразили 253 района скопления живой силы и военной техники ВСУ и шесть складов с боеприпасами около Лисичанска, Верхнекаменки, Мирной Долины, Лоскутовки и Подлесного (ЛНР).

Также начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ провели очередную провокацию для обвинения российских военных в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры.

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Маргарита Головатенко