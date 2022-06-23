В выборе общественных пространств и дворов для благоустройства в 2023 году участвовали 207 тысяч татарстанцев

Фото: Максим Платонов (архив)

С 15 апреля по 30 мая в Татарстане проходило голосование, в ходе которого жители Татарстана могли выбрать дворы, нуждающиеся в благоустройстве, и общественные пространства, которые войдут в республиканские и федеральные программы реализации на 2023 год. Впервые за историю проведения голосования свое мнение высказали более 207 тысяч жителей республики.

Через портал госуслуг свои голоса отдали 2/3 респондентов, сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Алексей Фролов. В 2021 году участие в выборе общественных пространств и претендентов на включение в республиканскую программу «Наш двор» участвовали около 170 тысяч человек. Впервые отдать свой голос за тот или иной объект могли молодые татарстанцы в возрасте от 14 до 18 лет.

В топ-10 муниципалитетов, жители которых проявили наибольшую активность, вошли Казань, где свои голоса отдали более 41 тысячи человек, Набережные Челны — 18 тысяч. В Нижнекамске участие приняли около 10 тысяч, в Альметьевске — порядка 7 тысяч проголосовавших. По итогам общественного голосования в Татарстане определены списки из 200 дворов и 204 общественных пространств.

В этом году в список для голосования было включено свыше 3 тысяч дворов из всех 45 муниципальных образований Татарстана.

— Практически в каждом муниципальном образовании будет определено общественное пространство, а может быть, исходя из лимита финансирования, и несколько общественных пространств, которые мы включим в лимит финансирования следующего года. И по 200 дворам список будет железобетонно включен в программу следующего года, — рассказал Алексей Фролов.

Фото: Олег Тихонов

Также он отметил, что в этом году в Татарстане реализуются проекты по благоустройству 66 общественных пространств на сумму более 2,6 млрд рублей, которые выделены как из республиканского, так и федерального бюджетов. На 56 из них уже ведутся работы, объем строительно-монтажных работ составляет на данный момент треть от плана.

Что касается программы «Наш двор», то в этом году в нее включены 1 212 дворов, а лимит, по решению президента Татарстана, в связи с удорожание строительных материалов инфляцией увеличен с 8 до 9 миллиардов рублей. На сегодняшний день, сообщил спикер, общий объем работ по благоустройству придомовых территорий выполнен на 45%.

Фото: Ринат Назметдинов

«Реальное время» подготовило список дворов, которые, по мнению жителей, следует благоустроить в 2023 году в приоритетном порядке по республиканской программе «Наш двор». Всего их 64.



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Ангелина Панченко