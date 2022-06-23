Nike заявил о намерении уйти с российского рынка

Американский производитель обуви и одежды Nike заявил о намерении полностью уйти с российского рынка, об этом сообщается в российской версии сайта магазина.

После начала российской спецоперации на Украине многие зарубежные производители сообщили о решениях покинуть российский рынок. Так, об этом накануне заявил финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila.

Фото: скриншот nike.com

В воскресенье испанская компания по производству одежды Mango приняла решение окончательно уйти с российского рынка. В России компании принадлежало 55 магазинов, в которых трудились 800 сотрудников. Бренд достиг соглашений с несколькими местными партнерами о передаче им своего бизнеса в стране и сохранении мест работников.

На прошлой неделе стало известно, что IKEA избавится от производственных активов в России и продаст все четыре принадлежащие ей фабрики. Поиск новых владельцев для предприятий в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях уже начался. Их может приобрести мебельная сеть Hoff.

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Маргарита Головатенко