Производитель сетевого оборудования Cisco решил уйти из России и Белоруссии

Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco начнет постепенный уход с рынков России и Белоруссии. Об этом пишет Reuters.

Компания будет поддерживать связь с партнерами и клиентами для решения финансовых вопросов, в том числе о возврате средств за предоплаченные услуги и программное обеспечение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Cisco окажет поддержку российским и белорусским сотрудникам.



Cisco Systems, Inc. — американская транснациональная технологическая компания, которая производит и продает сетевое оборудование, программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование. Компания специализируется на интернете вещей (IoT), безопасности доменов, видео-конференц-связи и управлении энергопотреблением.

После начала спецоперации РФ на Украине многие технологические компании объявили об уходе с российского рынка или приостановке деятельности. Среди них — IBM, Adobe, Acronis и другие.

Татьяна Леухина