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Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС

12:59, 23.06.2022
Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС
Фото: wikipedia.org / Diliff

Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС, сообщила председатель Европарламента Роберта Метсола по итогам голосования.

Депутаты Европарламента поддержали резолюцию большинством голосов:

— Подавляющим большинством резолюция в целом принята, — приводит слова председателя ТАСС.

Фото: pixabay.com

В мае министр-делегат при МИД Франции по делам Европы Клеман Бон заявлял, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять не один десяток лет, учитывая требования, которые предъявляют к странам-кандидатам. Бон считает, что целесообразно предложить привилегии Украине и другим странам, желающим более тесных отношений с ЕС, например Молдавии и Грузии.

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Маргарита Головатенко
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