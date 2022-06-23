Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС
Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС, сообщила председатель Европарламента Роберта Метсола по итогам голосования.
Депутаты Европарламента поддержали резолюцию большинством голосов:
— Подавляющим большинством резолюция в целом принята, — приводит слова председателя ТАСС.
В мае министр-делегат при МИД Франции по делам Европы Клеман Бон заявлял, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять не один десяток лет, учитывая требования, которые предъявляют к странам-кандидатам. Бон считает, что целесообразно предложить привилегии Украине и другим странам, желающим более тесных отношений с ЕС, например Молдавии и Грузии.
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