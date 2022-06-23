«Западное направление у нас полностью накрылось»: промышленники Татарстана ищут новые рынки сбыта

«Западное направление полностью накрылось»

Экспортно-ориентированный Татарстан столкнулся с сильными трудностями при поставке продукции в страны Запада.

В то же время восточное направление освоить оказалось проблематично. Об этом «Реальному времени» рассказали в промышленных кругах республики.

— Западное направление [торговли] у нас полностью накрылось. Сбыт нашей продукции сейчас во многом будет затруднен: по логистике, по ценам, в том числе из-за логистики, и по потребителям. Западное направление будет фактически все закрыто, — поделился собеседник издания.



«На Востоке свободных рынков тоже нет»

— Восточные страны мы сейчас изучаем, потому что там свободных рынков сбыта тоже нет, — поделился собеседник издания.

Фото: realnoevremya.ru

Некоторые перспективные проекты с восточными странами Татарстан пытается раскачать, но подробностей о них наш источник не сообщил.

— Мы сейчас активно туда посылаем делегации и приглашаем их к нам, сейчас например на наш Нефтегазовый форум, который будет в конце августа — начале сентября, — рассказал собеседник «Реального времени».

Татарстанский нефтегазохимический форум пройдет в Казани с 31 августа по 3 сентября. Он будет рассматриваться как одна из наиболее важных площадок для развития международной торговли Татарстана с прорабатываемым рынком Востока. Основными зарубежными гостями станут нефтегазохимические предприятия Турции, Китая и из среднеазиатских государств.

Промышленность Татарстана растет

Тем временем за первые 4 месяца 2022 года индекс промышленного производства республики вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Сергей Афанасьев

А вот производство грузовиков в республике сократилось официально практически на 5%, тогда как производство автобусов упало на 40%. Такие данные следуют из представленной статистики Татарстанстата.

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Артем Гафаров