Власти Казани исключили 210 тысяч «квадратов» леса «Лебяжье» из состава особо охраняемой природной территории

Фото: Максим Платонов

Власти Казани исключили из состава особо охраняемой природной территории местного значения 12 земельных участков городского леса «Лебяжье». Их общая площадь составляет 209 681 кв. м.

Убрали из состава особо охраняемой природной территории местного значения земельные участки со следующими кадастровыми номерами и площадями:

16:50:000000:34304 площадью 13 406 кв. м;

16:50:000000:34287 площадью 13 087 кв. м;

Скриншот публичной кадастровой карты

16:50:000000:34303 площадью 10 301 кв. м;

16:50:290302:362 площадью 26 321 кв. м;

16:50:000000:34284 площадью 47 575 кв. м;

Скриншот публичной кадастровой карты

16:50:000000:34285 площадью 34 731 кв. м;

16:50:290202:626 площадью 3 681 кв. м;

16:50:290202:627 площадью 82 кв. м;

16:50:290202:628 площадью 9 кв. м;

Скриншот публичной кадастровой карты

16:50:000000:34317 площадью 19 346 кв. м;

16:50:190401:218 площадью 28 749 кв. м;

16:50:290104:222 площадью 12 393 кв. м.



Все земельные участки, исключенные из состава особо охраняемой природной территории местного значения, находятся в непосредственной близости к Горьковскому шоссе. Большинство пролегает вдоль дороги.

Вместе с этим четыре земельных участка общей площадью 209 682 кв. м включили в состав особо охраняемой природной территории местного значения, следует из постановления исполкома Казани, опубликованного в сборнике документов городской мэрии.

Фото: Максим Платонов (архив)

Список особо охраняемых природных территорий местного значения пополнили земельные участки со следующими кадастровыми номерами и площадями:

16:50:310603:418 площадью 23 695 кв. м;

16:50:310603:421 площадью 52 337 кв. м;

16:50:310603:423 площадью 13 548 кв. м;

16:50:310603:422 площадью 120 102 кв. м.

Скриншот публичной кадастровой карты

Изменения внесены по заявлению Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани.

В 2018 году исполком Казани включил три земельных участка в Приволжском районе в состав особо охраняемой природной территории местного значения — городского леса Лебяжье. Это участки площадью 8 157 кв. м и 2 662 кв. м на пересечении улиц Кул Гали и Габишева, а также участок площадью 7 957 кв. м на улице Габишева.



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Татьяна Демина