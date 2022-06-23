Всемирная сеть здравоохранения призвала ВОЗ объявить ЧС из-за оспы обезьян

Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) объявила вспышку обезьяньей оспы пандемией и призвала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) принять немедленные и эффективные действия, чтобы предотвратить распространение заболевания. Заявление опубликовано на сайте организации.

По данным ВСЗ, сейчас в 58 странах зарегистрировано 3 417 подтвержденных случаев оспы обезьян. Заболевание быстро распространяется в нескольких странах.

Объявление сделано в преддверии собрания Всемирной организации здравоохранения, на котором примут решение о ситуации со вспышкой обезьян.

— ВОЗ необходимо срочно объявить свою собственную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (ЧСЗМЗ), уроки отказа от объявления ЧСЗМЗ сразу в начале января 2020 года следует помнить как урок истории о том, что может означать для мира поздняя реакция на эпидемию, — отмечается в заявлении.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) — организация, основанная под эгидой Института комплексных систем Новой Англии, американского некоммерческого института 501c3. А Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций (ООН), состоящее из 194 государств-членов. Именно ВОЗ может предоставлять международные рекомендации в области здравоохранения.

В начале июня Роспотребнадзор России разработал рекомендации по профилактике оспы обезьян. Органам ведомства и медорганизациям необходимо усиливать меры по выявлению симптомов заболевания.



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Татьяна Леухина