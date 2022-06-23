Одну из крупнейших мечетей Казани откроют в конце года

Мечеть имени Габдрахима Утыз-Имяни на улице Дубравной в Казани откроется в конце ноября — начале декабря 2022 года. Об этом «Реальному времени» сообщил имам-хатыб мечети Ирек хазрат Зиганшин.

— Это будет вторая по величине мечеть в Казани после мечети «Кул-Шариф», — сообщил Зиганшин нашему изданию. — Она будет вмещать до 1 200 человек.

Фото: предоставлено Иреком хазратом Зиганшиным

Причем, заметил хазрат, даже после строительства грандиозной новой Соборной мечети мечеть им. Габдрахима Утыз-Имяни останется второй по размерам в столице Татарстана:

— Ведь «Кул-Шариф» — это все-таки музей, службы там проходят нерегулярно. А наша мечеть в любом случае останется на втором месте в списке 84 действующих мечетей Казани, — подчеркнул он.

На строительство культового объекта площадью 4 тысячи «квадратов» верующие собрали 80 млн рублей, а общая стоимость возведения храма оценивалась в 140 млн рублей. Строительство идет поэтапно, по мере накопления средств меценатов на счете. Землю на границе с лесополосой выделил исполком Казани специально под возведение храма.

Храм на краю леса

Впервые о планах построить мечеть на Дубравной стало известно еще летом 2016 года, когда Духовное управление мусульман РТ созвало рабочее совещание с участием меценатов, представителей фонда «Вакф РТ» и благотворительного фонда «Закят». Тогда решение о необходимости возведения дома Аллаха принималось после обращения инициативной группы из десятка казанских предпринимателей к муфтию Татарстана Камилю хазрату Самигуллину.



Фото: землю на границе с лесополосой выделил исполком Казани специально под возведение храма.

Мечети решили присвоить имя мусульманского богослова, приверженца суфийского тариката «накшбандийа», татарского и башкирского поэта, переводчика и толкователя Корана Габдрахима Утыз-Имяни аль-Булгари. Был сформирован попечительский совет мечети, куда вошли делегаты фондов и крупные благотворители. Спроектировал культовое сооружение архитектор Дмитрий Мусин.

Имам-хатыбом прихода новой мечети был выбран бывший главный покровитель халяль-индустрии в Татарстане, экс-председатель Комитета по стандартам «Халяль» при ДУМ РТ Ирек Зиганшин, который с самого начала осуществлял общее руководство строительными работами на основании свидетельства управления о праве на ведение религиозной деятельности.

Инна Серова