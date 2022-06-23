Исполком РФС одобрил возвращение Первой лиги. «КАМАЗ» официально сохранил место в первенстве
РФС одобрил возвращение Футбольной национальной лиге исторического названия, сообщается в официальном telegram-канале организации.
ФНЛ будет называться Первой лигой начиная с сезона-2022/2023.
Утвержден и список клубов-участников Первой лиги предстоящего сезона: это «Рубин» (Казань), «КАМАЗ» (Набережные Челны), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Акрон» (Тольятти), «Алания (Владикавказ), «Арсенал» (Тула), «Балтика» (Калининград), «Велес» (Москва), «Волга» (Ульяновск), «Волгарь» (Астрахань), «Динамо» (Махачкала), «Енисей» (Красноярск), «Краснодар-2», «Кубань» (Краснодар), «Родина» (Москва), «СКА-Хабаровск», «Уфа» и «Шинник» (Ярославль).
По итогам заседания было принято официальное решение о сохранении челнинского «КАМАЗа» среди состава участников чемпионата Первой лиги. Ранее челнинцы заявили о готовности участвовать в ФНЛ после того, как московский «Спартак» решил распустить «Спартак-2». «Автозаводцы», занявшие 17-е место в турнирной таблице, должны были вылететь в ФНЛ-2, однако получили право занять освободившееся место. Подробнее о том, каким будет «КАМАЗ», в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».
комментарии