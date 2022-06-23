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СМИ: умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов

10:58, 23.06.2022 3
СМИ: умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов
Фото: wikipedia.org / Aleksandr Osipov

В возрасте 48 лет скончался солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на его менеджера.

По данным телеканала, артист скончался из-за обширного инфаркта. Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов сообщил РБК, что сердце солиста остановилось сегодня в машине скорой помощи.

Юрий Шатунов родился в Башкирской АССР в 1973 году. Подростковый возраст Шатунов провел в детском доме, где познакомился с руководителем кружка самодеятельности Сергеем Кузнецовым. Главные хиты «Ласкового мая» — «Белые розы», «Лето», «Седая ночь», «Пусть будет ночь», «Тающий снег» — были созданы в период с 1986-го по 1988 год.

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Маргарита Головатенко
ОбществоКультура Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11:20
    просто жесть!!!не верится!это шутка чья-то))
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  • Анонимно 11:26
    Уже зовет меня в полет Мой дельтаплан, мой дельтаплан.
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  • Анонимно 11:37
    Мужики, любите себя, не позволяйте себе укорачивать Жизнь.
    До пенсии почти 20 лет оставалось...
    Всем почитателям таланта соболезнования.
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