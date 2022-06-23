В Татарстане определили топ-200 дворов для приоритетного благоустройства в 2023 году

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подвели итоги голосования за дворы, которые, по мнению жителей, следует благоустроить в 2023 году в приоритетном порядке по республиканской программе «Наш двор». В списке 200 объектов.

Так, в Агрызе в следующем году благоустроят двор по ул. Гагарина, д.12, д. 14, а в селе Красный Бор Агрызского района Татарстана — дворовую территорию по ул. Молодежной, 3.

В Азнакаевском районе выбрали шесть дворовых территорий, пять из которых непосредственно в Азнакаево, в Аксубаево, Алексеевском — по два двора, в Альметьевске — семь дворов, еще в Альметьевском районе в селах Новотроицком и Русский Акташ. В Арске в 2023-м обновят двор по ул. Банковской, д. 39б, д. 41, ул. Маршала Жукова, 7а.

Бавлинский район Татарстана ждет благоустройство шести дворовых территорий, в Балтасях, Верхнем Услоне и Буинске обновят по одной дворовой территории, а в Бугульминском районе — семь. В Высокогорском районе благоустроят три двора.

В Набережных Челнах в следующем году обновят 19 дворов, Зеленодольске — 11, в Зеленодольском районе — девять, в Елабуге — шесть, в Заинске — пять. В Кукморе, Мензелинске, Мамадышском районе и Лаишево благоустроят по одной дворовой территории.

Фото: Ринат Назметдинов

В Лениногорске обновят шесть дворов, в Нижнекамске — 13, в Нижнекамском районе — два, в Сармановском и Чистопольском районах — по три. В Нурлате и Чистополе обновят по пять дворовых территорий.

В Пестречинском и Тукаевском районах благоустроят два двора. По одному двору обновят в Рыбно-Слободском, Сабинском, Тетюшском, Черемшанском районах.

В опросе участвовали 3 087 дворовых территорий Татарстана. При составлении списка из 200 дворов учитывалось количество жителей в многоквартирных домах, сообщили в фонде «Институт развития городов РТ».

Напомним, с 2020 по 2021 год по программе «Наш двор» в Татарстане благоустроили 2 169 дворов. На 2022 год запланировано благоустройство 1 200 дворовых территорий с лимитом финансирования 9 миллиардов рублей. Работы в Казани и других городах уже идут.

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Татьяна Демина