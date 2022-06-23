Официальный дилер Tikkurila в Казани: магазины продолжат работу, будут проблемы с поставками

Два магазина сети «Евроколор», которая является официальным дистрибьютором продукции Tikkurila в Казани, с высокой долей вероятности продолжат работать. Об этом «Реальному времени» рассказали в центральном офисе компании.

Сейчас, рассказал собеседник издания, речи о закрытии магазинов не идет. Отмечается, что могут возникнуть проблемы с поставками, поэтому рекомендуется при необходимости не откладывать покупки надолго. Запасы на складах есть, поэтому в ближайшее время проблем возникнуть не должно. В Казани находятся два магазина Tikkurila: на улицах Сибгата Хакима и Журналистов.

Накануне, 22 июня, стало известно, что финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila объявил о решении покинуть российский рынок. По заявлению компании, с начала спецоперации на Украине Tikkurila продавала в России минимальное количество товаров, достаточное для выплаты зарплаты российским сотрудникам.

Фото: vk.com/tikkurilaru

В компании признали, что в таком формате бизнес не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне, поэтому и принято решении покинуть Россию. Рассматриваются варианты продать бизнес или сделать другой контролируемый выход.

Tikkurila — ведущая компания в Северной и Восточной Европе по производству красок, с оборотом в €561,5 млн за 2021 года. В прошлом году в России доля компании в этом сегменте составляла 18,5%. В стране у нее находятся три производственные площадки.

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Артем Гафаров