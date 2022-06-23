В Казани прощаются с адвокатом Заури Читая — фото

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Казани провожают в последний путь известного адвоката Заури Читая, руководителя адвокатской коллегии «Читая закон». Он скоропостижно скончался в минувшую субботу. Похороны отложили, чтобы близкие покойного успели прилететь из-за границы, передает журналист «Реального времени».



Церемония прощания проходит у дома 90а на улице Восстания. Отпевание состоится сегодня в 11.30 в Церкви святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — на улице Сабан, 1б. Похороны пройдут позднее на кладбище «Курган» по Мамадышскому тракту.

Фото: Ирина Плотникова

Коллеги юриста говорят, что еще накануне общались с ним, он был бодр и весел. Адвокат умер у себя дома — оторвался тромб.

Казань стала для Заури Ивановича второй родиной. Здесь он окончил юрфак и начинал работать следователем, затем вернулся к родным в Абхазию — служил в прокуратуре, преподавал будущим юристам. И был вынужден оставить дом на фоне войны, какое-то время был разлучен с семьей — они считали его погибшим. В Казани в 38 лет начал жизнь с нуля — пошел в адвокатуру.

— Человек он был прекрасный. Хлебосольный, как все грузины. Мы дружили, он ведь в нашей, десятой [адвокатской] консультации начинал, — вспоминает адвокат Александр Коган.

«Как адвокат я начинал работать у него в коллегии. Замечательный начальник и очень широкой души человек. Я много от него советов получил. Знаю, он с большими проблемами выбирался в свое время из Абхазии и очень не любил вспоминать о той войне», — рассказывает адвокат Павел Мазуренко.

Фото: Ирина Плотникова

Своей историей Заури Читая поделился лишь в интервью с профильным изданием «Адвокат Татарстана».



Рамиль Шарифуллин, директор филиала Российского университета правосудия и бывший зампред Верховного суда РТ, помнит покойного как талантливого ученого и лектора: «Он работал у нас с основания института в Казани — заведующим кафедрой, деканом. Читал лекции по уголовному праву, совмещая теорию с практикой. Студенты его очень любили».

«Читал такие лекции, что на них можно было билеты продавать», — подтверждает талант педагога и практика бывшая студентка Читая и его соседка.

Во время панихиды одна из дочерей Заури Ивановича рассказала, что в свои 68 лет отец играл на саксофоне, а еще — в футбол, волейбол, записался в спортивный зал, строил планы снять клип, поехать в Грузию. Умер он на даче примерно в три часа утра. Соседи не спали и видели, как он несколько раз прошелся по двору до калитки, а потом развернулся, сделал шаг и упал... Скорая приехала, но помочь уже не смогла.



Как передает корреспондент «Реального времени» с места прощания, на месте собралось уже человек 200. Близкие вспоминают слова Заури Ивановича: «на мои похороны черное не надевайте, магнитофон транслирует песни Окуджавы».