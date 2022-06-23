FINA согласовала проведение чемпионата мира по плаванию в Казани в 2026 году

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Запланированный на текущий год чемпионат мира по плаванию на короткой воде состоится в Казани в 2026 году. Об этом заявил замминистра спорта России Андрей Федоров в ходе совещания Совета Федерации по вопросу предупреждения недружественных действий в отношении российских спортсменов.

Татарстан и Всероссийская федерация плавания провела переговоры с Международной федерацией плавания из-за решения FINA об отмене чемпионатов мира.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— По итогам консультации в мае достигнута договоренность о переносе этих соревнований на 2026 год и зачете уплаченного российской стороной взноса, — приводит «РИА Новости» его слова.

23 марта FINA объявила о переносе чемпионата мира по плаванию из Казани. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде планировалось провести с 17 по 22 декабря 2022 года. Вместо Казани соревнования примет австралийский Мельбурн.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщал, что FINA предупреждала республику о возможном переносе чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Казани в 2022 году. Отдельно он подчеркнул, что власти продолжают сотрудничество с организацией и надеются на скорое возвращение соревнований под ее эгидой.



Татьяна Леухина