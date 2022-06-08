Итоги дня: новый элеватор под Казанью, независимость Литвы под вопросом, ДТП с машиной Миронова
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 8 июня:
- Президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт строительству элеваторного комплекса «Свияжск-Зернопродукт». Стоимость проекта оценивается в 2,4 млрд рублей, из которых 10% будет выделено из Фонда развития моногородов. Оставшаяся часть — собственные средства предприятия. Вместимость комплекса составит 112,5 тысячи тонн единовременного хранения зерна.
- В Кремле заявили, что сроки проведения прямой линии президента России Владимира Путина пока не определены. Однако «активная подготовка ведется и с технической точки зрения, и с содержательной точки зрения», — заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- В Татарстане оборот общепита превысил допандемийные показатели. По итогам января — апреля 2022 года он достиг почти 16 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 10,1%, а по сравнению с январем — апрелем 2019 года — на 10,2%. По сравнению с первыми четырьмя месяцами 2020-го оборот татарстанского общепита увеличился на 20,5%.
- Госдума приняла в первом чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС в единый Фонд пенсионного и социального страхования. По мнению авторов инициативы, в результате государство сможет централизованно управлять социальными выплатами, а также максимально оперативно и удобно предоставлять их.
- Депутат Госдумы Евгений Федоров внес в нижнюю палату российского парламента законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литвы от 6 сентября 1991 года. Как он заявил «Реальному времени», решение необходимо принять в первую очередь для того, чтобы вывести страну из состава НАТО и отодвинуть альянс дальше от границ России. «Литва — это серьезный для нас раздражитель, надо проблему решать», — считает Федоров.
- Служебная машина главы фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергея Миронова попала в ДТП в центре Москвы — сбила курьера, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Политик в этот момент находился в салоне автомобиля, работал с документами. Миронов рассказал, что у пострадавшего травма ноги, его госпитализировали. Депутат пообещал следить за состоянием здоровья сбитого курьера и оказывать ему помощь в восстановлении.
- Конкурсный управляющий сельхозпредприятия «Йолдыз» потребовал от кооператива «Родные просторы» 14,7 миллиона рублей компенсации за утраченное стадо коров и лошадей, которое было оставлено ответчику на хранение. ООО «Йолдыз» много лет работало в селе Пелево в Лаишевском районе Татарстана, но в августе 2019 года обанкротилось. Тем же летом хозяйство заключило договор хранения скота с соседним комплексом. Детали — в материале «Реального времени».
- Сайты президента Татарстана, Госсовета и ведомств республики днем подверглись DDoS-атаке. Они были недоступны или загружались дольше обычного. Сейчас они работают в штатном режиме. Неполадки сегодня наблюдались и в работе сайта мэрии Казани.
- Тем временем Минцифры России предлагает регионам перевести сайты органов региональной власти в «Гособлако» для защиты от кибератак. Глава ведомства Максут Шадаев обратил внимание, что при кибератаках в первую очередь атакуют государственные сайты, поскольку они источники официальной информации.
- На следующем празднике Победы, 9 мая 2023 года, на военном параде в Казани татарстанские пограничники могут пройти своей «коробкой». До сих пор представители этих войск маршировали по площади Тысячелетия в составе других воинских подразделений. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Казани в новом перинатальном центре на базе ГКБ №7 по ул. Чуйкова появится противошоковый родовой зал, комната психологической разгрузки, кабинет ЗАГС и отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Строительство объекта пройдет в два этапа. Он рассчитан на 120 койко-мест — 80 послеродовых и 40 в отделении патологии новорожденных, в том числе десять в палатах интенсивной терапии.
- В Татарстане 47-летнему руководителю филиала коллегии адвокатов Алексеевского района Игорю Ткаченко предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве (пункты «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, в 2021—2022 годах он сообщил своему клиенту, привлекавшемуся к уголовной ответственности, что тому якобы нужно передать 250 тысяч рублей должностным лицам судебной системы, чтобы его не посадили в тюрьму.
- В мае этого года годовая инфляция в России замедлилась до 17,1% после 17,83% в апреле. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,12%, следует из данных Росстата.
- В Татарстане больше года назад, в апреле 2021-го, стартовала программа бесплатной догазификации. По ней в республике подключили 600 домовладений. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- На подъездах домов в казанских Дербышках появились объявления от УК, в которых говорится, что собственникам и нанимателям жилых помещений с задолженностью за потребление услуг ЖКХ свыше 2 месяцев прекратят подачу электроэнергии. Юрист «Регионального центра в сфере общественного контроля в сфере ЖКУ РТ» Зоя Куклина рассказала «Реальному времени», законно ли это и в каких случаях эта процедура недопустима.
- В автобусах и трамваях Нижнекамска впервые с 2020 года увеличится стоимость проезда — с 25 до 28 рублей. Власти заявили, что это вынужденная мера. Она объясняется ростом эксплуатационных затрат перевозчиков на горюче-смазочные материалы, стоимости запасных частей и технического обслуживания.
- Конкурсный управляющий ООО «Волжские путешествия+» выставил на торги пассажирский теплоход «Борис Полевой». Однако их признали несостоявшимися — на участие не было подано ни одной заявки. Начальная цена лота составляла 16,2 миллиона рублей.
- Курс доллара на Московской бирже, по данным на 15.22 мск, упал до 59,09 рубля. Евро опустился до 62,8 рубля. Официальный курс доллара от Банка России на четверг — 60,23 рубля, евро — 63,94 рубля.
- АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля. Там начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта.
- Отдел прокуратуры Татарстана по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний возглавил Артур Ахметшин. Айдар Юсупов, занимавший этот пост ранее, ушел в отставку по выслуге лет.
- Житель столицы Татарстана Виталий Игнатьев выловил в Казанке сома весом 25 кг. Его он поймал на спиннинг в реке у «Ак Барс Арены». Столь крупная рыба попалась ему впервые.
Ключевые события 105-го дня специальной военной операции России на Украине:
- По данным Минобороны России, с начала специальной военной операции на Украине уничтожены 3 459 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 3 488 единиц специальной военной автомобильной техники, 1 822 орудия полевой артиллерии и миномета и 1 150 беспилотников. Также ликвидированы 489 установок реактивных систем залпового огня, 335 зенитных ракетных комплексов, 192 самолета и 130 вертолетов.
- Украинская группировка в Донбассе несет значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике, сообщили в Минобороны России. При освобождении Святогорска в ДНР за три дня боев потери ВСУ превысили 300 националистов. Также они потеряли 36 орудий полевой артиллерии и минометов, свыше 20 автомобилей, 15 боевых бронированных машин различных типов, шесть танков и четыре установки реактивной системы залпового огня «Град».
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что требование президента Украины Владимира Зеленского отодвинуть войска на позиции по состоянию на 24 февраля для начала переговоров, «абсолютно не серьезный подход». По его словам, он полностью противоречит инициативам, выдвинутым делегацией Киева 29 марта в Стамбуле.
- Сергей Лавров сегодня обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию на Украине. По итогам встречи стало известно, что российские и турецкие военные обсуждают детали разминирования украинских портов для вывоза зерна. «Если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать», — сказал Лавров. Кроме того, он заверил, что Москва готова обеспечивать безопасность судов, которые покидают украинские порты и идут к проливам.
- Из-за того, что делегация Киева вышла из переговоров с Москвой, о возможности подготовки встречи президентов России и Украины на данный момент «не приходится говорить», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, «любая встреча на высшем уровне должна быть результатом переговоров» и ее необходимо тщательно подготовить.
- Подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин и гражданин Марокко Саадун Брагим, обвиняемые в ДНР в участии в боевых действиях за ВСУ в качестве наемников, частично признали вину. Это произошло на заседании Верховного суда республики.
Татьяна ДеминаОбществоЭкономика Татарстан
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