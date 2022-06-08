В автобусах и трамваях Нижнекамска впервые с 2020 года увеличится стоимость проезда

Фото: Максим Платонов

В автобусах и трамваях Нижнекамска с 15 июня увеличится стоимость проезда. Тарифы в городе не повышали с 2020 года.

Стоимость проезда увеличится на три рубля — с 25 до 28 рублей. Власти Нижнекамска заявили, что это вынужденная мера. Она связана с ростом эксплуатационных затрат перевозчиков на горюче-смазочные материалы, стоимости запасных частей и технического обслуживания.

Власти обратили внимание, что тариф устанавливается ниже себестоимости проезда в общественном транспорте. По подсчетам перевозчиков, на данный момент она составляет примерно 40 рублей.

Фото: е-nkama.ru

Жители Нижнекамска с 1 июля 2022 года смогут купить электронные проездные билеты. По ним стоимость одной поездки составит 25 рублей.

— Стоимость их пополнения — 1 тыс. рублей для совершения 40 поездок в месяц. Приобрести карты можно будет в любом почтовом отделении города, — сообщает пресс-служба Нижнекамского района Татарстана.

Напомним, с 1 мая повысилась стоимость проезда в общественном транспорте Казани. По карте одна поездка в автобусе, троллейбусе и трамвае обойдется в 31 рубль, за наличный расчет — 36 рублей.

Татьяна Демина