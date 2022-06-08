Главу коллегии адвокатов Алексеевского района Татарстана обвиняют в посредничестве взяточничеству

Фото: Максим Платонов

47-летнему руководителю филиала коллегии адвокатов Алексеевского района Татарстана Игорю Ткаченко предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве (пункты «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2021—2022 годах адвокат сообщил своему клиенту, привлекавшемуся к уголовной ответственности, что тому якобы нужно передать 250 тысяч рублей должностным лицам судебной системы, чтобы его не посадили в тюрьму. Мужчина передал адвокату 200 тысяч рублей, но затем сообщил об этом в правоохранительные органы. В результате после передачи последней части денег Ткаченко задержали.

Адвокат признал причастность к совершению преступления. Сегодня суд отправил его под домашний арест. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Максим Платонов (архив)

В мае 57-летнего бывшего директора ФГУ «Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища» задержали по обвинению в получении взятки. В 2017—2019 годах по требованию обвиняемого главный бухгалтер управления передавал ему премии, начисленные инженерно-техническим работникам, за общее покровительство и неприменение к ним мер дисциплинарной ответственности в случае выявления нарушений. Сумма незаконно полученных средств превысила 620 тысяч рублей.

Дарья Акимова