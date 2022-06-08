В Татарстане оборот общепита превысил допандемийные показатели

Фото: Максим Платонов

Оборот вырос после отмены QR-кодов

Объем оборота общепита Татарстана по итогам января — апреля 2022 года достиг почти 16 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 10,1%, подсчитало «Реальное время» на основе данных Татарстанстата.

Согласно информации статистической службы, в январе — апреле 2021 года оборот кафе, ресторанов и баров в Татарстане оценивался в почти 14,37 миллиарда рублей. В целом в прошлом году он превысил 46,5 миллиарда.

Самый большой показатель за первые четыре месяца зарегистрировали в марте 2022 года — он составил почти 4,8 миллиарда. Это можно связать с отменой в Татарстане QR-кодов, которые требовали при посещении общественных мест, в том числе кафе и ресторанов с 22 ноября 2021-го. Они перестали действовать с 21 февраля, после чего заведения общепита и зафиксировали увеличение выручки.

Фото: Максим Платонов

В феврале 2022-го оборот татарстанского общепита оценивается более чем в 3,6 миллиарда рублей. В январе он был чуть больше — 3,8 миллиарда, на что явно повлияли январские праздники — туристы и казанцы, желающие отметить Новый год и Рождество, чаще посещали кафе и рестораны. В апреле оборот общепита достиг 4,2 миллиарда.



По сравнению с допандемийным периодом прирост превысил 10%

Увеличился оборот татарстанского общепита и по сравнению с допандемийными январем — апрелем 2019 года , когда кафе и рестораны еще не сковывали антиковидные требования. Прирост составил 10,2%.

По данным Татарстанстата, оборот кафе, ресторанов и баров республики за первые четыре месяца 2019-го оценивался более чем в 14,35 миллиарда рублей. Наибольший результат зафиксирован за апрель — более 3,7 миллиарда.



Фото: Максим Платонов

Наибольший прирост, что логично, зафиксирован в сравнении с пандемийным 2020 годом, несмотря на то, что антиковидные ограничения в Татарстане начали действовать лишь во второй половине марта. Оборот кафе, ресторанов и баров тогда упал сразу же. Так, например, уже в апреле 2020 года показатель по сравнению с предыдущим месяцем рухнул почти в 2,4 раза — с 3,5 миллиарда рублей до 1,46 миллиарда.

За первые четыре месяца 2020 года оборот татарстанского общепита составил всего 12,7 миллиарда рублей. Таким образом, в январе — апреле этого года он вырос на 20,5%.

Холодный май 2022-го подпортил жизнь рестораторов

Каким будет оборот кафе, ресторанов и баров Татарстана за май 2022-го, остается лишь гадать. Виной всему холодная погоды, которая не дала распахнуться террасам заведений общепита.

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров города Казани Галина Шарафутдинова рассказывала, казанцы в холодную майскую погоду не горели желанием посещать кафе, хотя примерно 90% ресторанов открыли свои веранды уже 30 апреля. По ее словам, в прошлом месяце выручка казанских ресторанов с летними террасами и верандами упала на 15%.

Фото: Максим Платонов

Что касается мая 2021 года, оборот татарского общепита составил более 3,7 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го (1,75 миллиарда) он вырос на 53,6%. По отношению к маю допандемийного 2019 года — 3,85 миллиарда рублей — он оказался ниже на 1,8%.



Татьяна Демина