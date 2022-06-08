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Сома-гиганта весом 25 килограмм выловили в Казанке у «Ак Барс Арены»

14:44, 08.06.2022 3
Сома-гиганта весом 25 килограмм выловили в Казанке у «Ак Барс Арены»
Фото: представлено героем материала

Как стало известно «Реальному времени», житель столицы Татарстана выловил в Казанке сома весом 25 кг.

Удачливый «охотник» — 34-летний Виталий Игнатьев. Он рыбак со стажем, впервые взял в руки удочку в 10-летнем возрасте. Однако столь крупная рыба попалась ему впервые.

Огромного сома, как рассказал нашему изданию сам Виталий, он поймал на спиннинг в реке у «Ак Барс Арены».

Фото: представлено героем материала

Известно, что сом обитает в реках и озерах Европейской части России. Согласно открытым данным, рыба может весить до 100 кг.

Любовь Шебалова
Общество Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14:59
    Надо было опустить.
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  • Анонимно 15:04
    Сомишко ещё молодой, такой красавец. Ему лет, наверное, как и рыбаку.
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  • Анонимно 15:15
    А вообще этого браконьера не напрягает тот факт, что ЗАПРЕЩЕНО ловить рыбу : с 25 апреля по 10 июня — всеми орудиями лова, за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного гражданина.
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