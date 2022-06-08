Сома-гиганта весом 25 килограмм выловили в Казанке у «Ак Барс Арены»

Фото: представлено героем материала

Как стало известно «Реальному времени», житель столицы Татарстана выловил в Казанке сома весом 25 кг.

Удачливый «охотник» — 34-летний Виталий Игнатьев. Он рыбак со стажем, впервые взял в руки удочку в 10-летнем возрасте. Однако столь крупная рыба попалась ему впервые.

Огромного сома, как рассказал нашему изданию сам Виталий, он поймал на спиннинг в реке у «Ак Барс Арены».

Фото: представлено героем материала

Известно, что сом обитает в реках и озерах Европейской части России. Согласно открытым данным, рыба может весить до 100 кг.

Любовь Шебалова