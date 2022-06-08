«С вводом в эксплуатацию нового элеваторного комплекса в Свияжске советские закрываться не будут»

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт строительству элеваторного комплекса «Свияжск-Зернопродукт». Инвестором проекта выступает компания «Август-Агро». Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Стоимость проекта оценивается в 2,4 млрд рублей, из которых 10% будет выделено из Фонда развития моногородов. Оставшаяся часть — собственные средства предприятия. Вместимость комплекса составит 112,5 тысячи тонн единовременного хранения зерна.

Фото: Ринат Назметдинов

В качестве места строительства комплекса выбран Свяжский комплекс, потому что он имеет выход на воду, а также железнодорожные пути. Это важно с учетом того, что рассчитано хранилище будет на экспорт, рассказал гендиректор ООО «Свияжск — зернопродукт» Фарид Рирфанов.

— С началом строительства нового элеваторного комплекса действующие советские элеваторы выводиться из эксплуатации не будут, но подвергнутся модернизации, — сообщил «Реальному времени» глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров.

По его словам, необходимая мощность хранения зерна составляет 2,5 миллиона тонн при потребности Татарстана в 4 миллиона. Он заверил, что выводить из эксплуатации один из крупных элеваторов в 50 тысяч тонн возле речного порта Казани не собираются. Элеваторный комплекс АО «Татарстанские зерновые технологии» группы компаний «Красный восток» продолжит работу.

Первая очередь зернохранилища на 112,5 тысячи тонн будет запущена в 2023 году. Окончательно строительство планируется закончить в четыре этапа — с расширением объема хранения до 450 тысяч тонн к 2025 году.

Якорными заказчиками хранилища станут поля агрофирм «Август — Камское Устье» и «Август — Кайбицы», рядом с которыми будет вестись строительство. Отмечается, что зернохранилище будет оказывать услуги и сторонним предприятиям.

Одной из особенностей нового элеватора станет высокая скорость отгрузки — она достигает 700 тонн в час.

— Погрузка зерна на корабль будет происходить за период не более 10 часов, в то время как в среднем на это уходит 3-4 дня. На формирование железнодорожного состава проектом предусматривается тоже 10 часов, — передает «Интерфакс» заявление пресс-службы компании.

Артем Гафаров