Сельхозкооперативу «Родные просторы» выставили счет за «утерю» полутысячи голов КРС

Погибли сотни животных

Конкурсный управляющий сельхозпредприятия «Йолдыз» потребовал от кооператива «Родные просторы» 14,7 млн рублей компенсации за утраченное стадо коров и лошадей, которое было оставлено ответчику на хранение.

ООО «Йолдыз» много лет работало в селе Пелево в Лаишевском районе Татарстана, но в августе 2019 года обанкротилось. Тем же летом хозяйство заключило договор хранения скота с соседним комплексом в Лаишевском районе. Тогда на хранение «Родным просторам» передали: коровы — 152 головы, быки — 4 головы, телки — 14 голов, нетели — 124 головы, телята — 174 головы, лошади — 7 голов, же ребята — 1 голова.

В 2020 году 1 декабря конкурсник обанкроченного хозяйства «Йолдыз» обратился в адрес ответчика с письмом о предоставлении доступа к КРС для фотофиксации и последующей оценки имущества, чтобы продать скот на торгах. Но кооператив через несколько дней ответил, что по состоянию на 1 апреля 2020 года «в результате падежа стада на сохранности осталось 32 головы КРС».

ООО «Йолдыз» много лет работало в селе Пелево в Лаишевском районе Татарстана, но в августе 2019 года обанкротилось. Фото: kazned.ru

Как получилось, что от большого стада в полтысячи голов осталось лишь три десятка коров, в «Родных просторах» толком не объяснили. Документы, подтверждающие потерю стада, также не предоставили.

— Таким образом, действиями ответчика был нанесен ущерб собственнику имущества в

размере 14 740 144 рублей убытков, — говорится в материалах дела.

Претензию по оплате суммы ущерба кооператив проигнорировал, это и послужило поводом для обращения в суд. Параллельно конкурсный управляющий ООО «Йолдыз» приняла решение продать оставшихся в живых животных.



Стадо погибло из-за лейкоза?

Согласно договору хранения, в случае утраты стада хранитель обязан возместить его полную стоимость. Назначенная судом экспертиза оценила потери в 14,7 млн рублей. Однако в кооперативе возразили — юристы «Родных просторов» настаивали, что стадо было заражено вирусом:

— В данном случае оценивается крупное стадо, зараженное лейкозом. Гарантии того, что вирус полностью остановлен и стадо на 100% здорово — нет. Скидка на торг отсутствует. Лейкоз сегодня занимает первое место среди всех инфекционных заболеваний крупного рогатого скота молочных пород. Заразившись однажды, животные остаются источником болезни пожизненно.

Ответчик на этом основании требовал уменьшить сумму компенсации на 40%, однако суд этим доводам не внял и принял решение взыскать с «Родных просторов» полную стоимость потерь.

Уцелевших животных пытались продать на аукционе. 32 коровы оценили в 1,1 млн рублей, общий вес животных составил 15 538 кг. Однако торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Ранее в 2016 году в одном из коровников, принадлежащем ООО «Йолдыз», произошел пожар. Из одноэтажного здания в селе Пелево площадью более 1400 квадратных метров эвакуировали 171 животное. Сообщается, что огонь тогда вспыхнул из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.

Эмиль Зиянгиров