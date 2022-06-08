Минцифры предложило регионам перевести сайты органов в единую облачную платформу для защиты от DDoS-атак

Минцифры России предлагает регионам перевести сайты органов региональной власти в Государственную единую облачную платформу («Гособлако») для защиты от кибератак. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев во время своего выступления в Совете Федерации.

При кибератаках в первую очередь атакуют государственные сайты, поскольку они — источники официальной информации, инфраструктура для получения цифровых сервисов, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня сайты президента Татарстана, Госсовета и ведомств республики подверглись DDoS-атаке. Они работают и могут загружаться чуть дольше обычного. Системы безопасности держат работу под контролем, рассказала «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.



Татьяна Леухина