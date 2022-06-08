«Литва — это серьезный для нас раздражитель»: депутат Федоров о незаконном выходе стран Прибалтики из СССР

«Вся территория Литвы будет спорной в международном плане»

Законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о независимости Литвы необходим в первую очередь для того, чтобы вывести страну из состава НАТО и отодвинуть альянс дальше от границ России. Такую позицию «Реальному времени» высказал автор закона — депутат Госдумы Евгений Федоров.

— Литва — это серьезный для нас раздражитель, надо проблему решать. Во многом это раздражитель по Латвии и Эстонии, раздражитель по Украине. Это надо решать в первую очередь, а дальше посмотрим, — сказал он.

По словам Федорова, признание независимости Литвы делает территорию страны спорной, а значит, создает основание для того, чтобы она перестала быть нацией с точки зрения международного права. Это повлечет за собой в первую очередь выход Литвы из состава НАТО в соответствии с шестым пунктом устава альянса, а также может лишить страну права голоса в ООН.

Фото: eafedorov.ru

— Возникает целый набор вопросов, которые в процессе диалога нужно будет разрешать. Литва вышла [из состава СССР] без этого диалога. <...> Как минимум, пока это не произойдет, вся территория Литвы будет спорной в международном плане. Соответственно, ее голос будет отозван из ООН как голос нации, то есть она перестанет быть членом ООН. И у нас возникает диалог с НАТО по поводу принадлежности Литвы к НАТО, — пояснил он.

Вместе с этим возникает и территориальный вопрос, например, по Вильнюсу. В случае принятия этого законопроекта необходимо будет решать вопрос о его территориальном статусе, потому что город будет считаться спорным между Белоруссией и Литвой.

— Спорными также станут территории, связанные с ядерными объектами... Игналина, например. В законе они подробно перечислены. Территории, связанные с военными объектами, — они тоже подлежат отдельному обсуждению, — добавил депутат.

«Мы ставим Литву в положение Косово»

Федоров пояснил, что такой правовой прецедент возник в результате незаконных решений начала девяностых годов перед самым распадом СССР.

— В процедуре Советского Союза существовал механизм выхода, и в нем, по закону 1990 года, подробно прописаны процедурные вопросы [выхода из состава СССР]. В том числе территориальные процедурные вопросы. <...> Мы не ставим под сомнение литовскую государственность, мы ставим под сомнение территориальную принадлежность этой государственности, — рассказал политик.

Принятие законопроекта позволит решить и ряд других вопросов: будет наведен порядок в законодательстве, а также будет обсуждаться проблема выхода к Калининградской области.

— Кроме того, это позволяет вести диалог и с самой Литовской Республикой. То есть мы отзываем как незаконное согласие на суверенитет Литвы, тем самым мы ставим ее в положение Косово, которое не признано международным сообществом как нация. Само Косово признали много стран, но это не означает статуса признания как нации мировым сообществом, — добавил Федоров.

Литва и страны ЕС на карте. Фото: ru.wikipedia.org

Депутат добавил, что Литва — это наиболее правовая республика Прибалтики, которая строго относится к юридическим аспектам принимаемых решений. И с вопросом о легитимности собственной независимости ей тоже придется считаться.

— Если обратили внимание, там держат в тюрьме уже лет 15 [Юрия] Меля, это житель Калининградской области, гражданин России, как бы за события 90-го года. Они сейчас возбудили судебный процесс опять же по событиям 90-го года. Они серьезно относятся к правовым основаниям. И в данном случае это укрепит наши позиции в диалоге с Литвой, они вынуждены будут считаться с этими правовыми основаниями, которые мы им подадим, поскольку те события 90-го года будут рассматриваться как незаконные, а это изменяет весь правовой подход даже в самой Литве, — поведал депутат.

«Нет ни одного акта выхода из Союза ССР Украины»

В дальнейшем можно будет применять подобные меры в отношении и других государств бывшего СССР за пределами Прибалтики, например Украины.

— Она (Украина, — прим. ред.) также вышла из состава СССР незаконно. Вернее, даже формально не вышла. Нет ни одного акта выхода из Союза ССР Украины. Такого решения не принималось. Создается совершенно неправовая ситуация, которая и привела к военным действиям, — рассказал Федоров.

По его словам, наличие четкости правовой ситуации позволило бы избежать военных действий.

Фото: eafedorov.ru

Основания принимать похожие меры есть и в отношении Беларуси, но у России нет конфликта с этой страной, поэтому, пояснил депутат, это не требуется. Он добавил, что решение юридических противоречий позволит укрепить Союзное государство не как созданное, а как восстановленное.

Также, добавил Федоров, могут встать вопросы о законности выхода из состава СССР других республик Прибалтики — Латвии и Эстонии. По его словам, соответствующие решения точно будут приняты, если не в законодательном, то в судебном порядке.

— С точки решения верховенства права [аналогичные] решения будут приняты [в отношении других прибалтийских республик]. Необязательно они будут приняты нормами закона, как в данном случае. Это могут быть нормы суда, как незаконные. Но я думаю, что так или иначе это придется делать. Вот эта именно правовая неопределенность и незаконные события 91-го года и привели к военным действиям, — рассказал депутат.

Артем Гафаров