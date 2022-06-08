Отдел прокуратуры Татарстана по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний возглавил Артур Ахметшин

Фото: прокуратура Татарстана

Отдел прокуратуры Татарстана по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний возглавил Артур Ахметшин. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

До этого пост начальника отдела прокуратуры Татарстана по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний занимал Айдар Юсупов. Он ушел в отставку по выслуге лет.



В мае несколько источников «Реального времени» сообщили о возможной отставке 53-летнего заместителя прокурора Татарстана Олега Даминова. Якобы на фоне негативных результатов проверок соблюдения законодательства в колониях и переполненных СИЗО в республике он написал рапорт. Проверки проводила Генпрокуратура.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Начальник Управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН Игорь Вединяпин сообщил, что в России переполнены 50 из 203 следственных изоляторов. Наиболее сложная ситуация наблюдается в девяти регионах, среди которых — Татарстан. В пресс-службе Управления ФСИН по республике «Реальному времени» сообщили, что в следственных изоляторах региона содержится порядка 2 тысяч человек.



Татьяна Демина