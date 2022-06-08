АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей на заводе в Тольятти

АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля. Там начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта.

Машина станет самой доступной на российском рынке. Модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов, заявил автопроизводитель.

Фото: wikipedia.org

Стоимость новой комплектации объявят в ближайшее время. Конфигурация Classic'22 будет доступна для семейства Lada Granta в кузовах седан, лифтбек и универсал, а также для специальной модификации Drive Active.

В комплектации Granta Classic'22 появятся окрашенные молдинги дверей, обогрев и электропривод зеркал. Новая комплектация также включает электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер.

АвтоВАЗ приостанавливал деятельность с 30 апреля по 10 мая из-за планового корпоративного отпуска. В марте сообщалось, что с 6 июня АвтоВАЗ перейдет на четырехдневный рабочий режим сроком на три месяца в связи с кризисом в поставках электронных компонентов.



Татьяна Леухина