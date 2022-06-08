Курс доллара на Мосбирже упал до 59 рублей

Курс доллара на Московской бирже упал до 59 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 14.25 доллар достиг 59,6 рублей, евро — 63,4 рубля.

Фото: ru.wikipedia.org

Утром 27 мая впервые с 12 мая курс евро на Московской бирже превысил 70 рублей. Курс доллара также поднялся на 1,86%, до 66,47 рубля. По состоянию на 29 мая курс доллара держался на отметке в 69,43, евро — 66,40 рубля.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин допускал, что во втором полугодии 2022 года укрепление рубля может прекратиться и сдвинуть «справедливый» курс доллара к рублю выше 80.

Татьяна Леухина