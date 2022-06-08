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Курс доллара на Мосбирже упал до 59 рублей

14:44, 08.06.2022
Курс доллара на Мосбирже упал до 59 рублей
Фото: pixabay.com

Курс доллара на Московской бирже упал до 59 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 14.25 доллар достиг 59,6 рублей, евро — 63,4 рубля.

Фото: ru.wikipedia.org

Утром 27 мая впервые с 12 мая курс евро на Московской бирже превысил 70 рублей. Курс доллара также поднялся на 1,86%, до 66,47 рубля. По состоянию на 29 мая курс доллара держался на отметке в 69,43, евро — 66,40 рубля.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин допускал, что во втором полугодии 2022 года укрепление рубля может прекратиться и сдвинуть «справедливый» курс доллара к рублю выше 80.

Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансы

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