Лавров заявил, что Россия готова обеспечивать безопасность судов, покидающих украинские порты

Россия готова в координации с турецкими партнерами обеспечивать безопасность судов, которые покидают украинские порты. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

— Мы готовы обеспечивать безопасность судов, которые покидают украинские порты и идут к проливам, — приводит ТАСС его слова.

Россия ценит усилия Турции по разблокировке ситуации с вывозом украинского зерна. В ходе встречи министры отметили необходимость обеспечения безопасности в Черном море.



Лавров отметил, что Россия готова к сотрудничеству, «если Украина созрела решать вопрос с вывозом зерна». Для этого необходимо разрешить иностранным судам выйти в Черное море.

Еще на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что страна готова обеспечить мирный и безопасный провоз украинского зерна через подконтрольные РФ порты.



Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что страна готова обсуждать вопрос об экспорте украинского зерна. Но это возможно при условии разминирования Киевом заблокированных прибрежной акватории и портов.

Татьяна Леухина