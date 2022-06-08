Законопроект об объединении ПФР и ФСС принят в первом чтении Госдумой

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект об объединении Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России). Об этом сообщает ТАСС.

Учредителем Социального фонда выступит кабмин, в наблюдательный совет, которому фонд будет подотчетен, войдут представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей. Отмечается, что реформу проводят в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы.

По мнению авторов инициативы, в результате государство сможет централизованно управлять социальными выплатами, а также максимально оперативно и удобно предоставлять их.

Фото: pfr.gov.ru

В январе Минтруд России предложил создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС. С 2023 года планируется ввести единый тариф по страховым взносам, который предусматривает перечисление взносов для пенсионного и социального страхования единым платежом. Ожидается, что введение единого тарифа для соцстрахования позволит увеличить размеры пособий.

На днях глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что россиянам не потребуется заново подавать документы для получения мер социальной поддержки после планирующегося объединения ПФР и ФСС. По его словам, отработана так называемая процедура бесшовного перехода от одной структуры в виде двух фондов к единому объединенному фонду.



Дарья Акимова