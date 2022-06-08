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Сайты госорганов Татарстана подверглись DDoS-атаке

12:44, 08.06.2022
Сайты госорганов Татарстана подверглись DDoS-атаке
Фото: Артем Гафаров

Сайты президента Татарстана, Госсовета РТ и ведомств республики подверглись DDoS-атаке. Об этом «Реальному времени» сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Сайты работают и могут загружаться чуть дольше обычного. Системы безопасности держат работу под контролем, уточнила она.

Фото: Максим Платонов

При попытке зайти на сайт президента Татарстана появляется ошибка 502. Затруднения в работе портала были и у мэрии Казани.

На прошлой неделе DDoS-атаке подвергся сайт новостного портала KazanFirst.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьТехнологииIT Татарстан

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