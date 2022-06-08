Сайты госорганов Татарстана подверглись DDoS-атаке
Сайты президента Татарстана, Госсовета РТ и ведомств республики подверглись DDoS-атаке. Об этом «Реальному времени» сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Сайты работают и могут загружаться чуть дольше обычного. Системы безопасности держат работу под контролем, уточнила она.
При попытке зайти на сайт президента Татарстана появляется ошибка 502. Затруднения в работе портала были и у мэрии Казани.
На прошлой неделе DDoS-атаке подвергся сайт новостного портала KazanFirst.
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