Пассажирский теплоход «Борис Полевой» не смогли продать за 16,2 миллиона рублей

Конкурсный управляющий ООО «Волжские путешествия+» выставил на торги пассажирский теплоход «Борис Полевой». Аукцион на повышение стоимости с открытой формой представления предложений о цене состоялся 7 июня, однако торги были признаны несостоявшимися по причине того, что на участие не было подано ни одной заявки. Начальная цена лота составляла 16,2 млн рублей.

Двухпалубный теплоход «Борис Полевой» проекта 305 был построен в Венгрии в 1961 году. Корпус из стали имеет длину более 77 метров и ширину более 15 метров. Максимальная пассажировместимость составляет 140 человек. На судне одно-, двух-, трех- и четырехместные каюты, есть одно- и двухкомнатные люксы. В настоящее время теплоход зарегистрирован в Нижнем Новгороде. Изначально он носил название «Десна», а с 1982 года был переименован в честь русского писателя Бориса Николаевича Полевого (настоящая фамилия Кампов).

Год назад арбитражный управляющий Тимур Тагиров сообщал «Реальному времени», что кредиторы фирмы-банкрота Вячеслава Самолина собираются выставить на торги два пассажирских судна: трехпалубный теплоход «Очарованный странник» и двухпалубный теплоход «Борис Полевой».

— После двух лет тяжелых судебных разбирательств права собственности на эти теплоходы наконец-то были закреплены за «Волжскими путешествиями+», после чего без промедления была запущена процедура банкротства для их реализации, пояснял он.

Летом 2018 года национальный перевозчик «Волжские путешествия+» без предупреждения отменил сразу около сотни речных туров по Волге с отправлением из Казани. Казанцы, приезжавшие в речной порт в назначенное время, были в шоке — их отказывались размещать на борту, а сами теплоходы «Очарованный странник» и «Борис Полевой» стояли на приколе. Первые отмены рейсов случились в середине июня: аннулированы были и дорогостоящие туры до Астрахани, Санкт-Петербурга, Москвы стоимостью до 100 тысяч рублей. Туристическая компания объясняла срыв техническими неполадками, обещая их устранить со дня на день. Однако этого не случилось, а сама фирма обанкротилась.



Эмиль Зиянгиров