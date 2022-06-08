Минобороны России заявило о значительных потерях группировки ВСУ в Донбассе

Фото: кадр видео Минобороны России

Украинская группировка в Донбассе несет значительные потери в живой силе, вооружении и технике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.



По его словам, только в ходе освобождения Святогорска в ДНР за три дня боев потери украинских войск составили более 300 националистов, 36 орудий и минометов, 15 боевых бронемашин, 6 танков и 4 установки «Град».

Около Харькова российские войска нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу, в цехах которого ремонтировали и восстановливали танки и другую бронетехнику украинской армии. Кроме того, средства ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29 и один вертолет Ми-8, пишет «РИА Новости».

кадр видео Минобороны России

7 июня сообщалось, что авиация России уничтожила еще более 170 националистов Украины, поражены 83 района скопления живой силы и техники украинских войск. Также во вторник министр обороны Сергей Шойгу заявил об освобождении Святогорска в ходе проведения специальной военной операции.



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Татьяна Леухина