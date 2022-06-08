Кабинет ЗАГС, комната психологической разгрузки: горбольница №7 Казани обзаведется перинатальным центром

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Главстрой Татарстана ищет подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и разработает проектную и рабочую документацию по строительству в Казани перинатального центра на территории Городской клинической больницы №7 по ул. Чуйкова. Исполнителю готовы заплатить 56 миллионов рублей из республиканского бюджета.

От подрядчика требуется получить все необходимые согласования, заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий, следует из документации на портале госзакупок. Завершить работы необходимо до 31 октября 2022 года.

В задании на проектирование указано, что строительство пройдет в два этапа. На первом требуется демонтаж зданий и вынос инженерных коммуникаций. К возведению объекта приступят на втором этапе.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Ориентировочная площадь центра — 20 813 кв. метра, площадь застройки — 3 992,5 кв. метра. Перинатальный центр рассчитан на 120 койко-мест — 80 послеродовых и 40 в отделении патологии новорожденных, в том числе десять в палатах интенсивной терапии. Здание будет восьмиэтажным, включая технический этаж.

На первом этаже оборудуют смотровые и процедурные кабинеты, кабинет ЭТГ и ЭЭГ, экстренную операционную, противошоковый родовой зал, боксированные родовые палаты с уборной, отделение лучевой диагностики, кабинет ЗАГС (в других перинатальных центрах используется для регистрации родившихся, — прим. ред.), кабинет выписки новорожденных, лаборатория и так далее.

Этажом выше расположатся консультативно-диагностическое отделение, отделение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), блок врачей-специалистов, лаборатория. На третьем этаже обустроят отделение патологии новорожденных и помещения физиотерапии, на четвертом — родильный и операционный блоки.

На пятом этаже перинатального центра планируется оборудовать отделение анестезиологии и реанимации, а также отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Послеродовые отделения расположится на шестом и седьмом этажах с комнатами сцеживания грудного молока, приготовления смесей, буфетом и палатами. Также на седьмом этаже будет находиться учебная часть — зал совещаний и ВКС, учебная комната и комната психологической разгрузки.

Ожидается, что новый перинатальный центр обеспечит работой 150 человек. В медучреждении планируется использовать отечественное оборудование.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Старт строительству перинатального центра в Казани дали 1 марта. Власти Казани заявляли, что новый объект позволит улучшить качество оказания медицинского обслуживания беременных женщин и новорожденных детей.



В апреле стало известно, что за основу взята документация перинатального центра на базе РКБ — здание площадью более 13,8 тыс. кв. м. Центр рассчитан на 100 коек. На строительство нового перинатального центра выделили 942,9 миллиона рублей.



Татьяна Демина