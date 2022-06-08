В мае годовая инфляция в России замедлилась до 17,1%

В мае этого года годовая инфляция в России замедлилась до 17,1% с 17,83% в апреле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,12%. Стоимость продовольственных товаров в прошлом месяце выросла на 0,6% по сравнению с апрелем и на 20,05% в годовом выражении. При этом непродовольственные товары упали в цене на 0,09% в месячном выражении и подорожали на 19,2% в сравнении с маем 2021 года.

За этот период поднялись цены на овсяную и перловую крупы — на 3,5%, манную крупу — на 2,8%, рис — на 2,4%, овсяные хлопья «Геркулес» — на 2,2%, горох и фасоль — на 2,1%, пшено — на 0,9%, гречневую крупу — на 0,7%, маргарин — на 5,2%, соль — 3,3%. Однако подешевели огурцы — на 25,1%, белокочанная капуста — 17,8%, помидоры — 14,1%, чеснок — 10,3%, свекла — 5,6%, груши — 2%, морковь — 1,7%, грибы — 1,3%, зелень — 1,2%. Подорожали лимоны — на 14,9%, картофель — на 10%, репчатый лук — на 9,9%, виноград — на 8,4%, яблоки — на 5,5%, бананы — на 3,3%.

Из непродовольственных товаров больше всего снизились цены на фотоаппараты — на 7,6%. Лекарства, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), подешевели на 1,1%, входящие же в этот список — на 1%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На 8 апреля инфляция в России в годовом выражении составляла 17,5%. Насколько это много или мало, разбиралось «Реальное время».

Дарья Акимова