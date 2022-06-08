В Кремле заявили, что сроков проведения прямой линии Путина пока нет
Сроки прямой линии президента России Владимира Путина пока не определены, идет рутинная подготовка. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Прямая линия с президентом не может состояться в этом месяце... Сроки пока не определены, но активная подготовка ведётся и с технической точки зрения, и содержательной точки зрения, — приводит «РИА Новости» его слова.
Завершающая стадия начнется только тогда, когда определятся сроки.
В прошлом году ежегодная прямая линия с президентом России состоялась 30 июня. Она стала 18-й по счету и продлилась 3 часа 43 минуты. За это время глава государства ответил на 68 вопросов.
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