В Кремле заявили, что сроков проведения прямой линии Путина пока нет

Сроки прямой линии президента России Владимира Путина пока не определены, идет рутинная подготовка. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Прямая линия с президентом не может состояться в этом месяце... Сроки пока не определены, но активная подготовка ведётся и с технической точки зрения, и содержательной точки зрения, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: kremlin.ru

Завершающая стадия начнется только тогда, когда определятся сроки.

В прошлом году ежегодная прямая линия с президентом России состоялась 30 июня. Она стала 18-й по счету и продлилась 3 часа 43 минуты. За это время глава государства ответил на 68 вопросов.



Татьяна Леухина