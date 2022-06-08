«Не хочешь платить — живи в избушке»: в Дербышках грозят отключить электричество должникам

«Эти объявления просто для испуга»

На подъездах домов в казанских Дербышках появились объявления от управляющей компании, в которых говорится, что собственникам и нанимателям жилых помещений, имеющих задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг свыше 2 месяцев, будет прекращена подача электроэнергии.

Подобные объявления появляются раз в полгода — обычно в январе и июне. О том, законно ли это и в каких случаях эта процедура недопустима, рассказала «Реальному времени» юрист «Регионального центра в сфере общественного контроля в сфере ЖКУ РТ» Зоя Куклина.

По ее словам, решение об отключении является абсолютно законным и исходит из договоров управления, которые были заключены управляющей компанией с домами. Данный пункт прописан в документе, а предупреждение об отключении должно прийти за 10 дней до самой процедуры.

Юрист отметила, что вопрос с отключением электроэнергии в Дербышках поднимается уже не в первый раз из-за проживающих там «маргинальных личностей».

— Не хочешь платить — живи в избушке или землянке. Человек обязан платить за свое потребление, а эти объявления просто висят для испуга, — сказала она.

Кого не затронет отключение электричества

Куклина добавила, что данная процедура может быть недопустима, если имеется особый мораторий или затрагивает дома, где это просто невозможно.

— В Дербышках полно домов, которые являются бывшими общежитиями. Например, на улице Солидарности. Помещения называются квартирами, но на самом деле это комнаты. У них нет технической возможности отрубить электричество должникам, — подчеркнула эксперт.

В России по итогам 2021 года количество злостных неплательщиков достигло 8,6 миллиона человек. Это максимальный показатель с 2012 года, когда служба начала вести статистику. За 2021 год число таких граждан выросло на 1,6 миллиона человек, тогда как в 2020 году — на 1,2 миллиона. Кроме того, в прошлом году зафиксировано увеличение темпов роста числа граждан, чьи долги принудительно спишут по решению суда. Много это или мало — смотрите в материале «Реального времени».



Максим Кокунин