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«Не хочешь платить — живи в избушке»: в Дербышках грозят отключить электричество должникам

14:15, 08.06.2022 4
«Не хочешь платить — живи в избушке»: в Дербышках грозят отключить электричество должникам
Фото: pixnio.com

«Эти объявления просто для испуга»

На подъездах домов в казанских Дербышках появились объявления от управляющей компании, в которых говорится, что собственникам и нанимателям жилых помещений, имеющих задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг свыше 2 месяцев, будет прекращена подача электроэнергии.

Подобные объявления появляются раз в полгода — обычно в январе и июне. О том, законно ли это и в каких случаях эта процедура недопустима, рассказала «Реальному времени» юрист «Регионального центра в сфере общественного контроля в сфере ЖКУ РТ» Зоя Куклина.

По ее словам, решение об отключении является абсолютно законным и исходит из договоров управления, которые были заключены управляющей компанией с домами. Данный пункт прописан в документе, а предупреждение об отключении должно прийти за 10 дней до самой процедуры.

Юрист отметила, что вопрос с отключением электроэнергии в Дербышках поднимается уже не в первый раз из-за проживающих там «маргинальных личностей».

— Не хочешь платить — живи в избушке или землянке. Человек обязан платить за свое потребление, а эти объявления просто висят для испуга, — сказала она.

Кого не затронет отключение электричества

Куклина добавила, что данная процедура может быть недопустима, если имеется особый мораторий или затрагивает дома, где это просто невозможно.

— В Дербышках полно домов, которые являются бывшими общежитиями. Например, на улице Солидарности. Помещения называются квартирами, но на самом деле это комнаты. У них нет технической возможности отрубить электричество должникам, — подчеркнула эксперт.

В России по итогам 2021 года количество злостных неплательщиков достигло 8,6 миллиона человек. Это максимальный показатель с 2012 года, когда служба начала вести статистику. За 2021 год число таких граждан выросло на 1,6 миллиона человек, тогда как в 2020 году — на 1,2 миллиона. Кроме того, в прошлом году зафиксировано увеличение темпов роста числа граждан, чьи долги принудительно спишут по решению суда. Много это или мало — смотрите в материале «Реального времени».

Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 14:30
    есть суд. взыскивайте посуду отключать можно только по решению суда ваши юристы ну совсем не юристы договор ниже законов! ЗАКОН ЗАПРЕЩАЕТ ОТКЛЮЧАТЬ без решения суда жилищников за отключения надо сажать!

    Тогда всё дешщевлестанет развеликормушку!! ПОТОМУ И ДОРОГОЧТО ПЕРСОНАЛА НЕНУЖНОГО У НИХ ПОЛНО! ВСЕМ ПРЕМИИ ВСЕМ ОКЛАДЫ!!99% ЖИЛИЩНИКОВ ПСОАДИТЬ ИВСЕ В ДЕСЯТКИ РАЗ ДЕШЕВЛЕ! И ЮРИСТОВ ИЗ жкх сажать! ИБО АФЕРИСТЫ ИБО ИГНОРИРУЮТ ЗАКОНЫ!!МЫВАМ ОТКЛЮЧИМ! на зону уйдете все
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    Анонимно 15:13
    а где написано, что нельзя?
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  • Анонимно 14:40
    Некоторые специально не платят, так как там не живут. Вот таким вообще все по барабану
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  • Анонимно 14:41
    Живи в избушке лопухом подтирайся
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