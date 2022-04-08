Итоги дня: снижение ключевой ставки, 147 миллионов жителей России, досрочные 50 километров М-12
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 8 апреля.
- Совет директоров Банка России принял решение снизить с 11 апреля ключевую ставку до 17% годовых. Как пояснили в регуляторе, риски для финансовой стабильности сохраняются, однако по состоянию на сегодняшний день перестали нарастать. Например, отмечается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором рассмотрят вопрос о ключевой ставке, назначено на 29 апреля.
- По предварительным данным Всероссийской переписи населения, в стране проживает порядка 147 миллионов человек. Итоговое значение может быть скорректировано на 400—500 тысяч человек в большую или меньшую сторону, заявили в Росстате. Окончательные данные озвучат в мае. Полные итоги обнародуют в конце 2022 года. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Министерство обороны России опровергло причастность российских войск к ракетной атаке по железнодорожному вокзалу в Краматорске, назвав случившееся провокацией. В ведомстве заявили, что удар нанесли Вооруженные силы Украины, чтобы сорвать массовый выезд жителей и использовать их в качестве живого щита для обороны своих позиций. Ракеты «Точка-У», обломки которой нашли в районе вокзала Краматорска, применяются только ВСУ, обратили внимание в Минобороны России. В результате случившегося погибли не менее 30 мирных жителей, в том числе дети, ранены как минимум 100 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
- Первые 50 километров трассы М-12 Москва — Казань планируется открыть досрочно уже в 2022 году, сообщили в «Автодоре». На сегодняшний день инженеры проектируют участок Казань — Екатеринбург и освобождают территорию под строительство. Движение по трассе намерены открыть в 2023 году. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заверил, что сроки строительства М-12 Москва — Казань не сорвутся из-за санкций.
- Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена до 2030 года построить 70 самолетов Ту-214. Как рассказали в «Ростехе», самолет оснащен отечественными двигателями семейства ПС-90. На сегодняшний день Ту-214 выпускаются в Казани малой серией, они составляют основу парка специального летного отряда «Россия».
- Рубль продолжается укрепляться. Сегодня курс евро на Московской бирже опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года, а затем и ниже 78 рублей впервые с июня позапрошлого года. Официальный курс доллара Банка России на 9—11 апреля — 74,8501 рубля, евро — 81,7064 рубля.
- В Татарстане утвердили сроки проведения нефтегазохимического форума — он пройдет с 31 августа по 2 сентября и будет посвящен цифровой трансформации нефтегазовой промышленности республики. Запланированы XXIX Международная специализированная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия», международная выставка TatOilExpo, Международная научно-практическая конференция «Решение Европейского союза о декарбонизации. Год спустя» и другие мероприятия.
- Москва в ответ на высылку российских дипломатов из Польши объявила персонами нон грата 45 польских дипломатов. Они должны покинуть Россию до 13 апреля. В МИД РФ считают, что высылка российских дипломатов свидетельствует о «сознательном стремлении Варшавы окончательно разрушить двусторонние отношения».
- Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России. Советом ЕС запрещены заходы российских судов в порты европейских стран. Автотранспортным операторам из России и Белоруссии запретили перевозки по территории объединения. Исключение сделано только для медицинских и продовольственных товаров. Помимо этого, расширен запрет на продажу банкнот и ценных бумаг российским и белорусским юрлицам.
- Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в некоторых товарах Kinder. На данный момент сотрудники ведомства принимаю меры, чтобы выявить и изъять из продажи эти продукты.
- Евросоюз уже заморозил активы граждан России на сумму в €30 миллиардов. Сюда вошли вертолеты, яхты и недвижимость. Работа по заморозке будет продолжена в дальнейшем, заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
- По подсчетам МВД, население Казани в 2021 году выросло на 97 тысяч человек, что на 17% больше, чем в 2020-м. Всего же в прошлом году новые российские паспорта в столице Татарстана выдали 68 тысячам человек (+15%). Кроме того, в Казань стали возвращаться рабочие-мигранты, ими было подано 155 тысяч заявлений о постановке на миграционный учет, что на треть больше, чем в 2020 году. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Москве на Новодевичьем кладбище похоронили лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Гражданская панихида проходила в Колонном зале Дома союзов. Проститься с политиком приходили президент России Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.
- Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, что в марте 2022 года по всему миру цены на продукты достигли самого высокого уровня за всю историю. Например, индекс цен на зерновые в прошлом месяце повысился на 17,1 п.п. по сравнению с февралем, а мировые цены на пшеницу за месяц выросли на 19,7 п.п.
- Еще пять организаций из Татарстана попали в перечень системообразующих предприятий России. Список официально опубликован пока не будет, предположительно, из-за угрозы санкций в отношении его участников со стороны недружественных стран. Всего в федеральном списке 49 республиканских организаций.
- В Митруда Татарстана заверили, что ситуация на рынке труда в республике остается достаточно стабильной. Она не слишком отличается от той, что была на 1 марта. По последним данным, официально безработными числятся 10 072 татарстанца.
- По прогнозу миллиардера Олег Дерипаски, на построение успешной экономики России может потребоваться до десяти лет. Для этого стране необходимо заняться экспортом. На новые рынки необходимо выйти в ближайшие 4—5 лет, заявляет бизнесмен, призывая отказаться от госкапитализма и вернуться к рыночной экономике.
- Япония вводит новый пакет санкций против России. Они предусматривают постепенное снижение импорта угля из страны, а затем и полный отказ от него; запрет на импорт российского оборудования, древесины и водки и заморозку активов Сбербанка и «Альфа-банка».
- Согласно исследованию, 33% опрошенных работников Татарстана оценивают свое эмоциональное состояние на три балла из пяти. 36% респондентов дали один-два балла. Чаще всего такая оценка встречается среди лиц в возрасте от 25 до 34 лет (46%).
- Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил ватерпольную команду «Синтез» с победой в чемпионате России в сезоне 2021/2022 гг. Спортсменам вручили государственные награды и благодарности. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
- Экс-председатель Москомэкспертизы, уроженец Казани Валерий Леонов назначен заместителем министра строительства и ЖКХ России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Татьяна ДеминаОбществоВластьЭкономикаПромышленностьБизнесПроисшествияБанкиСпортВодные виды спорта Татарстан
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