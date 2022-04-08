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Итоги дня: снижение ключевой ставки, 147 миллионов жителей России, досрочные 50 километров М-12

19:00, 08.04.2022
Итоги дня: снижение ключевой ставки, 147 миллионов жителей России, досрочные 50 километров М-12
Фото: Максим Платонов (архив)

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 8 апреля.

  • Совет директоров Банка России принял решение снизить с 11 апреля ключевую ставку до 17% годовых. Как пояснили в регуляторе, риски для финансовой стабильности сохраняются, однако по состоянию на сегодняшний день перестали нарастать. Например, отмечается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором рассмотрят вопрос о ключевой ставке, назначено на 29 апреля.
  • По предварительным данным Всероссийской переписи населения, в стране проживает порядка 147 миллионов человек. Итоговое значение может быть скорректировано на 400—500 тысяч человек в большую или меньшую сторону, заявили в Росстате. Окончательные данные озвучат в мае. Полные итоги обнародуют в конце 2022 года. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
Фото: Роман Хасаев (архив)
Фото: tupolev.ru
  • Рубль продолжается укрепляться. Сегодня курс евро на Московской бирже опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года, а затем и ниже 78 рублей впервые с июня позапрошлого года. Официальный курс доллара Банка России на 9—11 апреля — 74,8501 рубля, евро — 81,7064 рубля.
  • В Татарстане утвердили сроки проведения нефтегазохимического форума — он пройдет с 31 августа по 2 сентября и будет посвящен цифровой трансформации нефтегазовой промышленности республики. Запланированы XXIX Международная специализированная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия», международная выставка TatOilExpo, Международная научно-практическая конференция «Решение Европейского союза о декарбонизации. Год спустя» и другие мероприятия.
  • Москва в ответ на высылку российских дипломатов из Польши объявила персонами нон грата 45 польских дипломатов. Они должны покинуть Россию до 13 апреля. В МИД РФ считают, что высылка российских дипломатов свидетельствует о «сознательном стремлении Варшавы окончательно разрушить двусторонние отношения».
Фото: vk.com/mid
  • Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России. Советом ЕС запрещены заходы российских судов в порты европейских стран. Автотранспортным операторам из России и Белоруссии запретили перевозки по территории объединения. Исключение сделано только для медицинских и продовольственных товаров. Помимо этого, расширен запрет на продажу банкнот и ценных бумаг российским и белорусским юрлицам.
  • Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в некоторых товарах Kinder. На данный момент сотрудники ведомства принимаю меры, чтобы выявить и изъять из продажи эти продукты.
Фото: Максим Платонов
  • Евросоюз уже заморозил активы граждан России на сумму в €30 миллиардов. Сюда вошли вертолеты, яхты и недвижимость. Работа по заморозке будет продолжена в дальнейшем, заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
  • По подсчетам МВД, население Казани в 2021 году выросло на 97 тысяч человек, что на 17% больше, чем в 2020-м. Всего же в прошлом году новые российские паспорта в столице Татарстана выдали 68 тысячам человек (+15%). Кроме того, в Казань стали возвращаться рабочие-мигранты, ими было подано 155 тысяч заявлений о постановке на миграционный учет, что на треть больше, чем в 2020 году. Подробности — в материале «Реального времени».
  • В Москве на Новодевичьем кладбище похоронили лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Гражданская панихида проходила в Колонном зале Дома союзов. Проститься с политиком приходили президент России Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.
Фото: Максим Платонов
  • По прогнозу миллиардера Олег Дерипаски, на построение успешной экономики России может потребоваться до десяти лет. Для этого стране необходимо заняться экспортом. На новые рынки необходимо выйти в ближайшие 4—5 лет, заявляет бизнесмен, призывая отказаться от госкапитализма и вернуться к рыночной экономике.
  • Япония вводит новый пакет санкций против России. Они предусматривают постепенное снижение импорта угля из страны, а затем и полный отказ от него; запрет на импорт российского оборудования, древесины и водки и заморозку активов Сбербанка и «Альфа-банка».
  • Согласно исследованию, 33% опрошенных работников Татарстана оценивают свое эмоциональное состояние на три балла из пяти. 36% респондентов дали один-два балла. Чаще всего такая оценка встречается среди лиц в возрасте от 25 до 34 лет (46%).
  • Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил ватерпольную команду «Синтез» с победой в чемпионате России в сезоне 2021/2022 гг. Спортсменам вручили государственные награды и благодарности. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
Фото: Ринат Назметдинов
Татьяна Демина
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