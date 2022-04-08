Банк России снизит ключевую ставку до 17%

Совет директоров Банка России принял решение снизить с 11 апреля ключевую ставку до 17% годовых. Об этом говорится в заявлении регулятора.

Как пояснили в ЦБ, риски для финансовой стабильности сохраняются, однако на сегодняшний день перестали нарастать. Например, отмечается устойчивый приток средств на срочные депозиты.

— Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля, — говорится в заявлении.

Банк России намерен принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, а также реакции на них финансовых рынков и других факторов. Регулятор допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

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Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, назначено на 29 апреля текущего года.

28 февраля, спустя несколько дней после начала спецоперации России на Украине, Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Свое решение регулятор объяснил кардинальной сменой внешних условий для российской экономики.

Повышение ключевой ставки должно было увеличить депозитные ставки до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков. Таким образом, обеспечивается поддержка финансовой и ценовой стабильности, а также защита сбережений населения страны от обесценения. Подробнее — в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова