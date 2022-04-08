Хуснуллин заявил, что санкции не повлияют на сроки строительства трассы М-12

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что сроки строительства новой платной автотрассы М-12 Москва — Казань не будут сорваны из-за санкций. Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно плану, новая трасса должна открыться для автомобилистов в 2024 году.

Фото: kremlin.ru

13 марта Хуснуллин также сообщал, что сроки строительства трассы М-12 Москва — Казань сохранятся, несмотря на проблему с техникой. По его словам, темпы дорожного строительства, осуществляемого за счет бюджета, не будут снижены. Наоборот, план собираются перевыполнить.

Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что первые участки трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань планируется запустить уже в этом и следующем году.

6 апреля стало известно, что в Татарстане приступили к строительству дороги Казань — Екатеринбург, являющейся продолжением трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Работы ведутся на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов.



Максим Кокунин