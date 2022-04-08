За 2021 год в Казани на треть вырос поток мигрантов, а сами казанцы чаще получали загранпаспорта

«Ожидаем, что будем выходить в 2022 году на те же, что и в прошлом году, объемы»

Согласно статистике МВД, Казань в 2021-м приросла 97 тысячами новых жителей. Это на 17% больше, чем в 2020 году с его сложностями с перевозками, сообщил начальник отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Андрей Шулепов. Всего же в прошлом году новые российские паспорта в столице Татарстана были выданы 68 тысячам человек (+15%).

Сами казанцы заметно больше после открытия границ, закрывшихся в результате карантинных мероприятий в 2020 году, стали вылетать за рубеж — в одной столице Татарстана загранпаспортов было выдано сразу на 84% больше, или 64 тысячи.

Начальник отдела по вопросам миграции Управления МВД России по Казани Андрей Шулепов сообщил, что в прошлом году новые российские паспорта в столице Татарстана были выданы 68 тысячам человек. Фото: скриншот видео

Еще одно масштабное изменение, зафиксированное в Управлении МВД России по Казани, — рост миграционного потока. В Казань стали возвращаться рабочие-мигранты, ими было подано 155 тысяч заявлений о постановке на миграционный учет, что на треть больше, чем в 2020 году.

— Большое влияние на нашу работу, конечно, оказала пандемия в 2020 году. Были закрыты границы. Был спад по оформлению загранпаспортов и спад и по иностранным гражданам. В 2021 году и в первом квартале 2022 года все постепенно оживает. В результате и число выданных нами загранпаспортов выросло на 80 процентов, так как запустились чартерные рейсы и частично открылось авиасообщение с рядом стран. Ожидаем, что будем выходить в 2022 году на те же, что и в прошлом году, объемы, — рассказал Шулепов.

«Автосалоны многие закрылись. Народ поменьше стал покупать»

Другое ключевое изменение социально-экономического характера зафиксировали его коллеги из отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД Управления МВД России по Казани, начальник которого Алексей Сухотерин признался — за три месяца 2022-го число регистрационных действий уменьшилось на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года:

— По понятным причинам многие автосалоны закрылись. Народ поменьше стал покупать, — заявил он.

Начальник отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД Управления МВД России по Казани Алексей Сухотерин сообщил, что за три месяца 2022-го число регистрационных действий уменьшилось на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Фото: скриншот трансляции

Сухотерин также ответил на регулярную критику со стороны казанских автовладельцев: если в других городах Татарстана все чаще многие проходят регистрацию автомобиля после покупки удаленно, на портале госуслуг, то в столице по-прежнему многие регистрируют авто лично в отделениях МВД.

— Почему вживую больше? Сюда с районов приезжают многие [покупать автомобиль], тут много автосалонов, иногородних много. Человек пришел, купил машину, ему уезжать надо, быстро надо зарегистрироваться и уехать. Такая проблема сегодня с городами-миллионниками по всей стране — купил и тут же зарегистрироваться хочет, готов отстоять и в очереди, не дожидаясь до завтра. Человек если пришел, он у нас услугу регистрации в любом случае получит в этот же день — подразделение не закрывается, пока последний человек не покинет нас, — объяснил он, добавив, что его подразделение работает почти без выходных (за исключением 1 января), шесть дней в неделю.

Новыми автовладельцами с начала года стали 35 тысяч жителей

Заместитель начальника Управления МВД России по Казани Евгений Прытков в свою очередь рассказал, что всего свой транспорт в Казани зарегистрировали 35 тысяч новых владельцев. Не все из них казанцы, есть и проживающие в районах Татарстана.

Общее число заявлений по всем госуслугам в МВД ежегодно колеблется в рамках 450 тысяч, из них более 300 тысяч уже подаются в электронном виде (то есть более 70%), рассказал Прытков.

Заместитель начальника Управления МВД России по Казани Евгений Прытков рассказал, что всего свой транспорт в Казани зарегистрировали 35 тысяч новых владельцев. Фото: скриншот трансляции

Если же брать сухую статистику от МФЦ, то в Татарстане по месту пребывания силами этой структуры было зарегистрировано 221,1 тысячи человек — это свидетельствует о росте численности населения республики. В первом квартале она выросла еще на 52,3 тысячи человек. И это не считая мигрантов: на учет в прошлом году в МФЦ поставили лишь 26,4 тысячи человек, но в первом квартале 2022 года — уже 7,8 тысячи.

В 2021 году силами МФЦ в Татарстане было выдано лишь 14,3 тысячи загранпаспортов (из них старого образца — 12,1 тыс.), а в первом квартале 2022 года их получили уже 4,3 тысячи. Заместитель директора ГБУ МФЦ в Татарстане Руслан Нигматуллин заявил, что к 2024 году планируется передать максимальное число услуг именно в эти центры, причем совершенно исключив их выдачу в других органах, в том числе в МВД.

В МФЦ Татарстана за 2021 год по месту пребывания было зарегистрировано 221,1 тысячи человек. Фото: realnoevremya.ru

Сергей Афанасьев