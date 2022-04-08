Татарстанский нефтегазохимический форум посвятят цифровой трансформации промышленности

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане утвердили сроки проведения нефтегазохимического форума — он пройдет с 31 августа по 2 сентября и будет посвящен цифровой трансформации нефтегазовой промышленности Татарстана. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алексей Песошин.

Форум, как и в прошлом году, развернется в «Казань Экспо». Организационный комитет возглавил сам Песошин, его заместителем стал министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.

В рамках ТНФ пройдут следующие мероприятия:

XXIX Международная специализированная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия».

VIII Международная специализированная выставка «Интерпластика Казань».

Международная выставка TatOilExpo.

Международная научно-практическая конференция «Решение Европейского союза о декарбонизации. Год спустя».

XVII Всероссийская научно-практическая конференция имени А.И. Щеповских «Промышленная экология и безопасность».

Международная научно-практическая конференция «Научно-технологическое развитие нефтегазохимической отрасли России: новые точки роста».

XI Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и газов. Качество углеводородного сырья».

Также пройдут семь круглых столов, в том числе «Развитие малотоннажной химии и нефтехимии», «Развитие использования республиканской нефтехимической продукции в строительной отрасли», «Расширение использования нефтехимической продукции в дорожном строительстве» и т.д.

Изначально форум должен был пройти с 31 августа по 1 сентября, решение об этом приняли в декабре прошлого года на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». Альберт Каримов тогда предложил для обсуждения два варианта сроков проведения: традиционный, с открытием в начале сентября, и новый — с переносом на ноябрь 2022 года. Наиболее предпочтительным он назвал второй вариант, который даст возможность «разойтись» по датам с международными событиями — «Восточным экономическим форумом», «Тюменским нефтяным форумом», а также российским «Россия — спортивная держава».

В прошлом году форум начал работу 31 августа

Дарья Пинегина