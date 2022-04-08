Пять татарстанских организаций вошли в список системообразующих предприятий России

Пять организаций из Татарстана попали в перечень системообразующих предприятий России. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

Всего в федеральном списке 49 республиканских организаций. Среди них 26 предприятий промышленности, восемь — топливно-энергетического комплекса, пять организаций и групп компаний АПК, четыре — транспортного комплекса, три — IT-отрасли, одна организация в сфере торговли и два вуза.

Такие компании могут получить льготные кредиты в банках до 10 млрд рублей и 30 млрд на группу лиц на срок до года, субсидии для финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров и государственные гарантии по кредитам или облигационным займам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

31 марта еще 13 организаций из Татарстана попали в список системообразующих предприятий. В 2020 году правительство республики утвердило правила отнесения тех или иных компаний к системообразующим для региона.



Дарья Акимова