Япония вводит новые антироссийские санкции

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна вводит новый пакет санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

Новые меры предусматривают постепенное снижение импорта угля из России и затем полный отказ от него, введение запрета на импорт российского оборудования, древесины и водки. Также будут заморожены активы Сбербанка и «Альфа-банка».

Дополнительные санкции коснутся 400 россиян, включая депутатов, и 20 организаций, связанных с военной сферой. Помимо этого, вводится запрет на новые инвестиции в России.

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С 5 апреля Япония установила запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Это коснулось автомобилей премиум-класса, драгоценных камней и ювелирных изделий.

В конце марта Япония ввела санкции против 25 россиян и 81 российской компании. В список попали председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, а также родственники российских чиновников и бизнесменов.



Дарья Акимова