Первые 50 километров трассы Москва — Казань откроются в этом году

Председатель правления «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал, что госкомпания планирует в 2022 году досрочно ввести в эксплуатацию первые 50 км трассы М-12 Москва — Казань. Об этом сообщает ТАСС.

— Хочу напомнить, что задача стоит от Москвы доехать до Екатеринбурга 823 км, от Москвы до Казани мы сейчас работаем на каждом километре и в этом году уже первые досрочные 50 км введем. Что касается трассы, в 2023 году откроем движение на всей трассе, — сказал он.

На данный момент инженеры проектируют участок Казань — Екатеринбург, ведутся работы по освобождению территорий, добавил Петушенко. Кроме того, глава «Автодора» отметил важность становления собственного производства дорожно-строительной техники.

— Я думаю, что правительством будут приняты правильные решения, и в короткие сроки мы обязаны восстановить производство в РФ, тем более мы раньше это делали, — подчеркнул он.

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заверил, что сроки строительства М-12 не сорвутся из-за санкций. Согласно плану, новая трасса должна открыться для автомобилистов в 2024 году. Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что первые участки трассы М-12 планируется запустить уже в этом и следующем году.

В Татарстане тем временем уже приступили к строительству дороги Казань — Екатеринбург, являющейся продолжением трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Работы ведутся на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов.



24 марта Петушенко сообщил, что первый участок трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань в Московской области сдадут до конца 2022 года. По его словам, уже почти на всем протяжении первого участка в Подмосковье уложили земляное полотно, на 12 км — асфальтобетон. Сейчас ведутся работы по устройству ливневой канализации и строительству очистных сооружений.

Максим Кокунин