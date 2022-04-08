Новым замглавы Минстроя России стал уроженец Казани Валерий Леонов

Экс-председатель Москомэкспертизы, уроженец Казани Валерий Леонов назначен заместителем министра строительства и ЖКХ России. Распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Ранее Мишустин подписал постановление, согласно которому Минстрою разрешается иметь восемь заместителей министра вместо семи. Как пояснили в пресс-службе ведомства, такое решение связано в первую очередь с расширением полномочий и задач, решаемых министерством в сфере инфраструктурного строительства, развития территорий и регионов, пишет ТАСС.

Фото: vk.com/minstroyrfofficial

Леонов родился в 1975 году в Казани. В 1996 году окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище по специальности «Инженер по эксплуатации автомобильной и бронетанковой техники». В 2010 году занимал должность первого замначальника Инспекции государственного строительного надзора Татарстана. С ноября 2010 по октябрь 2011 года был министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области.

В ноябре 2011 года стал руководителем Московской государственной экспертизы. C января 2015 года занимал пост председателя комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов. Освобожден от должности 4 апреля текущего года.

Минстрой России возглавляет экс-министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин. Он был назначен на должность в ноябре прошлого года.



Татьяна Леухина