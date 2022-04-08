ФАО: в марте мировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня за всю историю

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщила, что в марте этого года по всему миру цены на продовольственные продукты достигли самого высокого уровня за всю историю. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что индекс продовольственных цен ФАО, с помощью которого отслеживают ежемесячные изменения мировых цен, в марте достиг отметки 159,3, что на 12,6 процентных пункта выше, чем в феврале. При этом уже в феврале этот показатель достиг самого высокого уровня с введения индекса в 1990 году.

Индекс цен на зерновые в марте повысился на 17,1 процентных пункта по сравнению с февралем, а мировые цены на пшеницу за месяц выросли на 19,7 пункта. Индекс цен на растительные масла вырос на 23,2 пункта, сахар на 6,7. Кроме того, индекс цен на мясо вырос на 4,8 пункта и достиг рекордно высокого уровня. У молочной продукции индекс цен с февраля повысился на 2,6 пункта, а за год — на 23,6.

Фото: realnoevremya.ru

24 марта Татарстанстат сообщил, что цены на сахар-песок в республике выросли на 23,32%. Также в пределах 2 процентов выросли цены на полукопченую колбасу (1,55%), сливочное масло (1,85%), творог (1,04%), овощные консервы для детского питания (0,94%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 1%) и на пшеничную муку (0,99%). От 2 до 4 процентов выросли цены на ржаной хлеб (+2,36%), на упаковку куриных яиц из десяти штук (+2,62%), на говядину (+2,63%) и на маргарин (+2,72%).

Максим Кокунин